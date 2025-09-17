E agora, Rui Costa?

Sem outra saída, Rui Costa despediu Bruno Lage. Um desfecho previsível, que mais do que uma exibição e um resultado desastrosos na Liga dos Campeões, reflete as debilidades do projeto que o próprio treinador defendeu com determinação. Lage estava convencido de que os resultados - dentro do campo e, mais adiante, nas urnas - lhe permitiriam prosseguir como treinador do Benfica. Errou na previsão, e embora a responsabilidade não seja unicamente sua, é principalmente sua, porque não conseguiu pôr a equipa a jogar. É verdade que venceu a Supertaça, que passou o exigente teste do acesso à fase principal da Liga dos Campeões e que entrou a ganhar no campeonato. Mas fez tudo isto sem brilhantismo, sem um futebol dominador, consistente e convincente como se exige ao Benfica. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Nenhum adepto do Benfica esperaria o pesadelo da última noite, de uma equipa que vai do 2-0 ao 2-3 perante um Qarabag composto por jogadores que, enquanto atuaram em Portugal, nunca passaram de segundas e terceiras figuras. Análises táticas não são a minha especialidade, mas é difícil de compreender como este Benfica é incapaz de controlar os momentos do jogo, mesmo quando em vantagem clara, como foi este caso. Enquanto houve Sudakov a ligar o jogo, houve Benfica.

Depois, veio o descalabro. A asneira de António Silva, que só não acabou em golo graças a Trubin e ao poste esquerdo da sua baliza, deu o mote para o que viria a seguir: uma equipa a lidar mal com a pressão alta, presa a uma tendência vertiginosa para procurar a área contrária, quando o jogo aconselhava uma abordagem fria, o gelo que permitiria talvez desferir o golpe fatal no adversário. Nada disso. Perdas de bola, falta de intensidade e erros infantis na organização defensiva, como aconteceu na abordagem de António Silva (outra vez...) no segundo golo, e na forma como o Qarabag encontrou espaço na área para chegar ao terceiro golo. Estas debilidades já vinham de trás, do jogo com o Santa Clara e, antes disso, da Amadora e de Alverca, onde o Benfica ganhou, mas passou por vários sustos. Tudo mau, demasiado mau para quem tanto investiu.