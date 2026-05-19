Ricardo Horta, o Mundial e um rumor de injustiça

A rapidez da reação explosiva de António Salvador deixa perceber que a não ida de Ricardo Horta ao Mundial já era esperada em Braga, contrariando a ideia de alguma surpresa, justificada com as expetativas geradas com a chamada de março, a tão pouco tempo da convocatória final.

Ainda Roberto Martinez falava na Cidade do Futebol, já António Salvador reagia à não chamada de Ricardo Horta para o Campeonato do Mundo, lembrando que o capitão de equipa do SC Braga esteve na seleção poucas semanas antes desta convocatória (Horta esteve no estágio no México e Estados Unidos, no passado mês de março).

Defende o selecionador nacional que, respeitando os presidentes de todos os clubes, é um treinador neutral, que decide em função de todo um processo, com opções não meramente emotivas ou intuitivas, mas baseadas em avaliações profissionais e parâmetros concretos.

Embora esses parâmetros não sejam do domínio público, a ideia fica um pouco mais clara quando Roberto Martinez sintetiza que Ricardo Horta não entra na lista porque tem outros à sua frente (Félix ou Guedes, por exemplo). A explicação dada pelo selecionador permite concluir que Horta não seria opção para o Mundial, ficando mais difícil perceber por que foi o capitão do SC Braga chamado há apenas dois meses à seleção.

Não é caso único...mas Ricardo Horta é um jogador distintivo, um dos mais destacados da liga portuguesa, não apenas esta época, mas ao longo das últimas temporadas. Apesar desta regularidade na qualidade, Ricardo Horta fica sistematicamente fora da seleção. No fundo, a não inclusão na lista para o Mundial tem zero de surpresa nenhuma, mas que soa a injustiça, lá isso soa.