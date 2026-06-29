​Alô, alô América! David Copperfield, anda por aí?

Na madrugada deste domingo, quando o australiano Alireza Faghani pôs termo ao sofrimento de Portugal frente à Colômbia, o jornalista Pedro Azevedo, partilhou comigo, aqui nos estúdios da Renascença, uma estória que poucos conhecem: em 2016, ano do título europeu, havia uma escultura de um galo (símbolo de França) junto ao local de estágio da seleção. A cada jogo, com o conhecimento de Fernando Santos, o ‘staff’ da seleção tratava de virar estrategicamente o bico do galo para o país adversário de Portugal. Coincidência, ou não, lá fomos de empate em empate, até sermos campeões da Europa. Pelos vistos, para além de agradecermos ao Éder, deveríamos ter agradecido ao galo.

O caminho que estamos a trilhar neste Mundial da América do Norte parece ter pontos comuns: empates, exibições pobres e até o "galo" de duas seleções que estiveram muito perto de derrotar Portugal - contra a RD Congo foi o que se viu; contra a Colômbia, valeram Diogo Costa, Renato Veiga e os 3 cm da biqueira da bota de Davinson Sánchez.

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Dito isto, será importante lembrarmo-nos de que estamos nos Estados Unidos e que, não tendo um galo ao alcance das mãos, também não se afigura fácil orientar a tocha da "Liberty" em direção à Croácia, Espanha, França, etc.; provavelmente algo só ao alcance de David Copperfield; se ele andar por aí...

O senso-comum diz-me que não deve haver um único português que tenha apreciado positivamente a pálida exibição de Portugal frente à Colômbia, que acentuou dúvidas sobre a real capacidade desta seleção para chegar longe no Mundial. Portugal não tem jogado sequer como candidato, muito menos como favorito a campeão do mundo; falta fluidez na circulação da bola, a capacidade para criar situações de finalização é insuficiente e existe até uma estranha sensação de cansaço, que contrasta com a forma física dos adversários (veja-se o caso de Richard Ríos e Luis Suarez, que jogaram a época toda na 1ª liga e rebentaram com tudo quando entraram).

A equipa técnica de Roberto Martinez tem ferramentas que lhe permitem avaliar a cada momento a “performance” física de cada atleta, portanto, saberá melhor do que ninguém como gerir o lote de convocados para tirar de cada um o máximo rendimento. Estarão as decisões a ser as melhores? As exibições dizem que não. Inverter esta convicção passa por ganhar à Croácia, sobrevivendo; se o conseguir fazendo um bom jogo, tanto melhor, mas sobreviver é a prioridade.

Enfrentar o empate com a Colômbia com um sorriso, como fez Roberto Martinez, não é fácil para nenhum treinador. O selecionador tenta – e é sua obrigação - transmitir uma imagem de forte confiança, mesmo sabendo que o momento é crítico e que, para desilusão de todo um país a quem foi dito que “vai dar Portugal” este sonho pode acabar demasiado cedo.

Há duas coisas em que Roberto Martinez tem razão: o verdadeiro Campeonato do Mundo começa agora e, depois do sofrimento a que foi submetida, esta seleção está muito mais preparada para o que aí vem. Ainda bem.