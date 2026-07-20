​Obviamente, deu Espanha

No planeta do futebol, salvo algum argentino mais fanático, não haverá quem coloque em causa o mérito da conquista espanhola do campeonato do mundo. A final do Mundial foi uma manifestação de superioridade de Espanha, não tendo espantado pela supremacia em si, mas pela sua expressão, traduzida em 90 minutos durante os quais os argentinos não conseguiram executar um único remate. O prolongamento já foi uma injustiça para os comandados de Luis de La Fuente depois de, estrategicamente, a Argentina ter tentado em poucos minutos o que não teve capacidade de fazer ao longo de todo o jogo – aproximar-se, com perigo, da baliza espanhola. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Se Messi tivesse feito a diferença na final, provavelmente estaria aqui rendido ao seu talento e a uma equipa unida em torno do capitão, mas não a uma Argentina que, ao longo de todo o torneio, raras vezes exibiu uma qualidade de jogo individual e coletiva compatível com a revalidação do título.

Com um Thomas Tuchel menos encolhido, é bem possível que os argentinos não tivessem sequer chegado ao jogo decisivo. A oportunidade desperdiçada pela Inglaterra fez os argentinos sonhar, mas só isso. Esta seleção de Espanha provou que um campeão do mundo não surge porque sim, porque vai dar. É fruto de um trabalho sólido, conduzido por um treinador que conhece como poucos as raízes do futebol espanhol, que tem uma proposta de jogo clara e que, em cada momento, soube escolher os melhores intérpretes da sua estratégia para sair vencedor do Mundial. Quando Rodri foi anunciado como melhor jogador do Campeonato do Mundo, as imagens televisivas exibiram um grande plano de Messi. Poderia ter sido ele, sim, mas seria uma injustiça face à regularidade e à forma esclarecida e impositiva como o capitão da ‘La Roja’ se exibiu ao longo de todo o torneio.

Deu Espanha e deu muito bem, no Mundial em que Cabo Verde se mostrou ao mundo, a Noruega foi estrela, a Inglaterra merecia mais, a França foi vítima da sua própria ilusão e Portugal foi o desencanto maior. Faltam só quatro anos para 2030 e há muito a mudar na seleção nacional, para que esta se apresente no Mundial de Portugal, Espanha e Marrocos como efetiva candidata ao título. Mais importante do que revalidar a Liga das Nações em 2027, será apontar à final do Campeonato da Europa de 2028, como momento sinalizador de uma seleção com ideias claras, que jogue para ganhar e que seja impositiva perante rivais do mesmo nível.