Negócios familiares. São cerca de 70% do tecido empresarial, mas têm alta taxa de mortalidade

Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto.
“Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h na Renascença.
Professora Liliana Dinis, investigadora da Católica Lisboa School of Business and Economics, investiga este tema há uma década. Esta especialista garante que é são empresas com vantagens, por exemplo com gestão mais rápida, mas falham muitas vezes no plano de sucessão.
