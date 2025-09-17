Menu
Renascença Renascença
Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. “Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h na Renascença.
A+ / A-
Arquivo
Empresa portuguesa ajuda consumidores a trocar de operadores de energia e promete poupança de 40%

Negócios com Impacto

Empresa portuguesa ajuda consumidores a trocar de operadores de energia e promete poupança de 40%

17 set, 2025 • Cristina Nascimento


Chama-se Manie e em cerca de um ano já faturaram cerca de 800 mil euros. A empresa, que trabalha no setor da eletricidade e gás, tem um plano pago e um plano gratuito. Garante que o processo de adesão é rápido e que daí em diante os clientes já não precisam de se preocupar com burocracias.

Empresa portuguesa ajuda consumidores a trocar de operadores de energia e promete poupança de 40%
Empresa portuguesa ajuda consumidores a trocar de operadores de energia e promete poupança de 40%
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.