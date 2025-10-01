Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto.
“Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h na Renascença.
Netsonda. A primeira portuguesa a estudar mercados online
01 out, 2025
Ainda a Internet era uma incógnita quando quatro portugueses decidiram arriscar e avançar com um modelo de estudos de mercado. Em 2000, Tiago Cabral e três amigos criam a Netsonda, que 25 anos depois continua a recolher, processar e analisar dados. No Negócios com Impacto, o CEO conta como já ajudou grandes marcas a desenvolver o melhor hambúrguer e consegue estudar lojas com recurso a óculos inteligentes. Ainda as dificuldades nos primeiros anos e o crescimento que levou a Netsonda a ser parcialmente adquirida em 2007 pelo fundo ASK, chegando a integrar o grupo Havas até que em 2018 volta a ficar com os quatro sócios fundadores e outros dois portugueses.
