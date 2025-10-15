Menu
Renascença Renascença
Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. “Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h na Renascença.
A+ / A-
Arquivo
A sua empresa tem dificuldade nos envios? A Bou Express ajuda
Ouça aqui o episódio completo. A sua empresa tem dificuldade nos envios? A Bou Express ajuda

Negócios com Impacto

A sua empresa tem dificuldade nos envios? A Bou Express ajuda

15 out, 2025 • Filipa Ribeiro


Antes de perceber que o segredo do negócio estava em ajudar pequenas empresas no envio de encomendas, Manuel Laranjo chegou a criar um marketplace para negócios de menor dimensão durante a pandemia. Rapidamente percebeu que havia muitas dificuldades e dúvidas dos empresários e criou a Bou Express para dar apoio personalizado às empresas nas expedições. No Negócios com Impacto, conta como surge a parceria com os CTT e como em dois anos a empresa faturou 2 milhões de euros.

A sua empresa tem dificuldade nos envios? A Bou Express ajuda - Negócios com Impacto
A sua empresa tem dificuldade nos envios? A Bou Express ajuda - Negócios com Impacto
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.