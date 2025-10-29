Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. “Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
Comer melhor no trabalho? A Compound Life tem a solução

Negócios com Impacto

29 out, 2025 • Cristina Nascimento


Face à falta de soluções para uma alimentação saudável no trabalho, Martim Caldeira decidiu criar a Compound Life - uma empresa de máquinas de venda de snacks composta apenas por soluções saudáveis. Criada em 2020, a empresa sobreviveu à pandemia e atualmente já tem máquinas a funcionar em Londres.

