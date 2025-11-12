Handlie indica o melhor puxador ou fechadura num só click

Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto.
“Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
Em 2017, João Gomes decidiu voltar à empresa fundada pelo avó há mais de trinta anos- a Batista Gomes - para criar a Handlie que responde a todas as perguntas sobre ferragens para casas e outros edifícios. Se tem dúvidas sobre qual a melhor fechadura, dobradiça ou puxador pode colocar gratuitamente e a Handlie responde. A digitalização do apoio já levou os produtos da Batista Gomes a todos os cantos do mundo.
