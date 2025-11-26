Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. “Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
Pantufas da Serra da Estrela modernizadas? Existem e chamam-se Bordaleiras

Pantufas da Serra da Estrela modernizadas? Existem e chamam-se Bordaleiras

26 nov, 2025 • Cristina Nascimento


Empresa criada por uma jovem da zona da Guarda diz ter detetado uma falta no mercado - calçado de casa premium. Criou a marca que vende pantufas para bebés e adultos, garantindo a utilização de materiais de qualidade. Preços variam entre os 70 e os 150 euros.

