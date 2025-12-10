Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. “Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
Tarwi leva o tremoço saudável de Portugal até ao Médio Oriente
10 dez, 2025 • Filipa Ribeiro


Fundada em plena pandemia, a portuguesa Tarwi reinventou o tremoço e levou o "típico" acompanhamento ao mercado com soluções saudáveis que chegaram ao Médio Oriente este ano, depois de estar já nos mercados português e britânico. A fundadora Catarina Gorgulho conta como foi a viagem que começou na sua cozinha em Londres à procura de alternativas para uma alimentação saudável.

