Da Medicina ao Direito: Católica Lisbon defende empreendedorismo para todos

Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Novo Registo
* Este campo é obrigatório!
* Email inválido!
Faz a ativação da tua conta através do teu email
Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto.
“Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
João Cotter Salvado, diretor académico do Centro de Empreendedorismo da Católica Lisbon (CLEC), regressa ao Negócios com Impacto para sublinhar que a formação já é procurada por alunos de medicina, de enfermagem e psicologia. Cotter Salvado sublinha que a "complementariedade (das diversas áreas) faz com que o programa funcione melhor".
Neste episódio é ainda desfeito o tabu de que os empreendedores são todos jovens. João Cotter Salvado realça que uma pessoa de 50 anos "tem o dobro da probabilidade de sucesso num novo negócio" que uma mais jovem. Na receita há ingredientes como "ter tolerância ao falhanço acrescida" e ainda "um foco muito grande no problema a resolver".
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.