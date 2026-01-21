Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. “Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
A+ / A-
Arquivo
Alugar vestidos ou roupa de ski. Rent-a-Char promete conveniência e sustentabilidade

Negócios com Impacto

Alugar vestidos ou roupa de ski. Rent-a-Char promete conveniência e sustentabilidade

21 jan, 2026 • Cristina Nascimento


Empresa, que foi criada há cerca de 5 anos, tem site e conta de Instagram, mas o convite é que as clientes venham até ao showroom onde estão disponíveis mais de 400 vestidos. Consoante os modelos, cada aluguer custa 50/55 euros, incluindo a limpeza da roupa.

Alugar vestidos ou roupa de ski. Rent-a-Char promete conveniência e sustentabilidade
Alugar vestidos ou roupa de ski. Rent-a-Char promete conveniência e sustentabilidade
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.