Viagem a São Tomé para filmar documentário acaba a apoiar negócios. Eis a Multiplica

Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Novo Registo
* Este campo é obrigatório!
* Email inválido!
Faz a ativação da tua conta através do teu email
Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto.
“Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
Fundadores da organização não-governamental identificaram que, em São Tomé e Príncipe, há quem queira pôr negócios a andar, mas falta o crédito e a capacidade de dialogar com os bancos. A Multiplica começou por angariar 15 mil euros para ajudar empreendedores e agora dá apoio na literacia financeira, numa lógica de não dar apenas o peixe, mas sim fornecer a cana de pesca.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.