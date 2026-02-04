Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. “Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
Viagem a São Tomé para filmar um documentário acaba em apoio a empreendedores. Eis a Multiplica

Viagem a São Tomé para filmar documentário acaba a apoiar negócios. Eis a Multiplica

04 fev, 2026 • Cristina Nascimento


Fundadores da organização não-governamental identificaram que, em São Tomé e Príncipe, há quem queira pôr negócios a andar, mas falta o crédito e a capacidade de dialogar com os bancos. A Multiplica começou por angariar 15 mil euros para ajudar empreendedores e agora dá apoio na literacia financeira, numa lógica de não dar apenas o peixe, mas sim fornecer a cana de pesca.

