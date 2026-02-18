Futah. A toalha e acessórios de praia que nasceram numa viagem de primos

Negócios com Impacto
Negócios com Impacto

18 fev, 2026 • Filipa Ribeiro


Criada há 12 anos a Futah reinventou as toalhas de praia em Portugal ao trazer os tecidos mais leves e práticos dos países árabes. A ideia do negócio surgiu na viagem que Catarina Cunha fez com um primo e a irmã. No Negócios com Impacto, Catarina recorda a abertura das primeiras lojas físicas e a necessidade de reinventar a marca com mais diversidade na oferta como roupa de praia ou impermeáveis. Com foco na sustentabilidade além da durabilidade dos materiais, a marca portuguesa colabora com a WWF Portugal e tem lucros a reverter para projectos de protecção do lince ibérico e cavalos marinhos.

