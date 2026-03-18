Negócios com Impacto
Quando uma boa ideia ganha forma, os negócios têm impacto. “Negócios com impacto” é um podcast Renascença em parceria com a Católica Lisbon School of Business and Economics. Um novo episódio às quartas-feiras. Para ouvir também na Renascença antes das 14h e depois das 20h.
Negócios Com Impacto
Grupo Nicolau: Entre patas e pratos, uma década de amor e comida saudável
18 mar, 2026 • Filipa Ribeiro
O Grupo Nicolau, que integra os restaurantes Amélia, Olívia e Basílio, celebra este verão 10 anos de história. Fundado por Bernardo e Bárbara Pinto, começou com O Nicolau em Lisboa, oferecendo menus saudáveis e espaços pet-friendly, tornando-se rapidamente um sucesso. No episódio do Negócios com Impacto, os fundadores contam como criaram o enredo e a storytelling por trás dos nomes dos restaurantes, os desafios do crescimento e como passaram a dar trabalho a mais de uma centena de pessoas. Hoje, o grupo já conta com Dark Kitchen para entregas e serviços de catering em eventos.
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