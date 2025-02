​A nova América e a velha Europa

Os media portugueses têm coberto com rigor e contenção o internamento do Papa Francisco. A SIC apresentou um documentário sobre o Papa (21), com muitas imagens feitas na visita aos Estados Unidos. No discurso perante o Congresso, pode ver-se Marco Rubio em lágrimas. O mesmo que é agora responsável pela política externa de Washington.

A TVI celebrou o 32º aniversário sob o signo da ficção. Emotiva e louvável a distinção feita aos mais velhos. Havia necessidade de atribuir prémios a produções do próprio canal?

O Ranking Nacional de Podcasts, da Marktest, não deixa margem para dúvidas. Em janeiro, as três primeiras posições no capítulo “Brands” são ocupadas por Rádios, por esta ordem: Renascença, Observador e Comercial. SICNotícias e Expresso fecham o Top Five. “Extremamente desagradável”, de Joana Marques, nas manhãs da Renascença, é o podcast mais ouvido.

O Observador noticiou que há a convicção, no Governo, de que existe uma “estratégia concertada” dos media para desgastar o Executivo, que envolve também a RTP. A direção de informação da televisão pública garante que os jornalistas do canal “não se deixam condicionar e continuarão a cumprir o seu dever profissional”. O Governo já veio explicar que desconhece as fontes da notícia do Observador e assegurar que “a liberdade editorial da RTP é sagrada”.

Trump classificou a Associated Press como uma “organização de esquerda radical” e restringiu o acesso dos seus jornalistas ao Air Force One e à Sala Oval. Porquê? Porque a agência norte-americana se recusa a chamar “Golfo da América” ao Golfo do México. A administração anunciou novas regras para a relação com a comunicação social. A partir de agora, passa a escolher quais os jornalistas que podem fazer perguntas ao Presidente. A decisão era uma prerrogativa exclusiva da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Trump rebenta com uma tradição de quase um século.

Estamos perigosamente a aproximarmo-nos do tipo de decisões dos regimes ditatoriais? Jeff Bezos, numa nota pública, explicou à equipa do Washington Post que, a opinião publicada no jornal será apenas em defesa de dois pilares: as liberdades individuais e o mercado livre. Não é necessária opinião sobre outros tópicos, que está disponível na Internet. Caminhamos perigosamente para o pensamento único?

“Donald Trump está a chegar para vos libertar/traz a luz para todos verem/sem mais túneis/sem mais medo/Trump Gaza chegou finalmente”. É o início da letra da banda sonora de um vídeo, criado por IA, publicado pelo presidente americano na sua própria rede social que mostra Gaza tal como ele a imagina. Não há qualificação possível para este despropósito, de absoluto mau gosto, e total ausência do sentido da vida. Uma indecência. O homem não tem qualidade humana.

Elon Musk, sem legitimidade eleitoral ou institucional, enviou um e-mail a todos os funcionários, inquirindo-os sobre o “que fizeram na semana passada”, e ameaça despedir quem não responder.

Os Estados Unidos votaram ao lado da Rússia a resolução da ONU que condena a invasão da Ucrânia. Richard Gowan, analista do International Crisis Group, em declarações ao Washington Post, citadas pelo Público, descreveu o voto norte-americano como “a maior divergência entre as potências ocidentais nas NU desde a guerra no Iraque — e provavelmente de forma ainda mais fundamental”.

Riade, a reunião de Riade, parece-se cada vez mais com Ialta. Aí está a nova América.

Na velha Europa, em Kiev, Zelensky recebeu Costa, Von der Leyen, Sánchez e Trudeau, e disse ser possível “acabar este ano com a guerra”.

A procissão de líderes europeus à Casa Branca começou com Macron, seguiu com o britânico Starmer (27) e o resiliente Zelensky (28).

Os alemães deram a vitória nas eleições de domingo passado aos democratas-cristãos que poderão governar em maioria com o SPD, do derrotado Scholz. Apesar do enorme crescimento da extrema-direita, CDU e SPD, com os Verdes, erguem uma cerca sanitária em torno da Afd. Por quanto tempo? Uma parcela significativa da sociedade alemã recusa o esforço financeiro do apoio à guerra na Ucrânia. Friedrich Merz, o provável novo chanceler disse à Deutch Welle que é um “transatlantista”. Que se saiba, ainda não foi convidado para a romagem a Washington. Aparentemente, Trump só se ocupa de potências nucleares. No limite, a questão é a seguinte: as visitas de franceses e ingleses, neste momento, não ajudam a acentuar a ideia de falta de coesão do bloco europeu?

Jeffrey Sachs, professor de economia e conselheiro de vários chefes europeus ao longo dos anos, designadamente de Gorbachov e Ieltsin, no colapso da União Soviética, foi ao Parlamento Europeu dizer que deveria ser a Europa a falar com Putin e não a América. E Putin, quererá falar com a Europa? Não seria mais aconselhável a UE começar a conversar mais com a China?

Gouveia e Melo inaugura a caminhada para Belém com um texto no Expresso. O ex-chefe da Armada diz que ainda não tomou a decisão de se candidatar. Diga o que disser, ninguém entende a iniciativa de outra maneira. O Almirante informa que no seu entendimento da função presidencial, o PR deve dissolver o Parlamento sempre que um governo não cumpra o que prometeu. A visão inquieta um pouco, para dizer o mínimo. Candidatos concorrentes ou potenciais adversários criticaram a ideia.

Seguro anuncia-se como o “candidato da cidadania”, com a convicção de que o PS apoiará Vitorino. A confirmarem-se as duas proposituras, o PS volta a ficar dividido entre um “candidato oficial” e um militante que foi secretário-geral do partido, o que agrava ainda mais o cenário de dificuldades para os socialistas.

No suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, o plano de videovigilância para o Cais do Sodré, em Lisboa, está suspenso. As áreas mais complicadas do Cais do Sodré, em Lisboa, não foram incluídas na iniciativa porque o negócio dos bares não quis?

Em Ialta, os líderes mundiais são retratados com ar sério. Têm gravitas.

Em Washington, Macron, Trump e Vance desmancham-se em gargalhadas. Costa e Van der Leyen, em Kiev, aparecem a rir. Riem de quê?

Porque é que Montenegro não mostra a lista de clientes da Spinumviva?

O site da AT cai; o do IPMA bloqueou, no dia do sismo; o Metro tem novas estações, mas a Proteção Civil explica que não estão em condições de utilização; a ministra diz que vai convencer médicos reformados a voltarem ao ativo. Que país é este?