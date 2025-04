Trump: o impaciente americano

Mourinho apertou o nariz do treinador do Galatasaray, depois de ser eliminado da Taça da Turquia. O homem atirou-se para o chão, a imitar alguns jogadores da Liga portuguesa. As imagens correram o mundo. Não é a primeira vez que o “Special One” dá apertões aos adversários. Estará cansado de viver longe de casa? As televisões mobilizaram-se esta quinta-feira para acompanhar buscas da Polícia Judiciária (PJ) em várias instituições do Estado e empresas privadas, tendo como alvo suspeitas de desvio de fundos, no valor de 17 milhões de euros. Parece “pesca de arrasto”. A PJ apressou-se a informar que não há políticos ou governantes envolvidos. A Nação fica mais descansada. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na sequência das buscas à FPF por causa da venda da antiga sede do organismo, e da extensão do período da auditoria pedida por Pedro Proença, o anterior presidente, Fernando Gomes, escreveu uma carta a todas as federações europeias informando que Proença está a destruir a obra realizada. Consequência: a FPF fica fora da comissão executiva da UEFA, fórum de topo daquela organização, o que não acontecia desde Gilberto Madaíl. Ninguém ganhou; perdeu Portugal.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, não é acusado de nada, nem sequer suspeito de coisa nenhuma. Tem uma imobiliária, negócio muito popular, pelo visto, entre os políticos. Sandra Felgueiras dedicou-lhe um “Exclusivo”, na TVI. Pelo que se percebeu, o social-democrata declarou tudo desde o início. Onde está a notícia? Para algum jornalismo, às vezes, o problema é a amizade. Neste nosso tempo, ser amigo chega a parecer crime. Nelma Serpa Pinto com Pedro Nuno Santos (SICN), em versão José Rodrigues dos Santos (JRS). Versão JRS que não funcionou com Mariana Mortágua (RTP). “Profundamente magoado”, Boaventura Sousa Santos foi à CNN Portugal explicar que não pode ver-se com olhos de hoje os piropos de ontem. Talvez dependa da "intensidade" dos galanteios. O Debate da Rádio sempre muito aguardado deverá acontecer a 5 de maio com os líderes de todos os partidos com assento parlamentar. O simultâneo entre Renascença, Antena 1, Observador e TSF deverá acolher também a última oportunidade para Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos discutirem as suas propostas de governo.

As televisões também já definiram o calendário: a série de 28 debates arranca segunda-feira (7), na TVI, com o frente-a-frente entre Montenegro e Paulo Raimundo e fecha a 28 de abril, com o encontro entre os líderes de PSD e PS, num simultâneo entre os três canais generalistas. O chefe socialista e Ventura encontrar-se-ão no dia 15 de abril. Montenegro e o líder do Chega estarão frente-a-frente a 24 de abril. Uma maratona, à razão de dois debates por dia, fora as entrevistas e debates nas rádios. Será esclarecedor? As sondagens ainda vão dar muitas voltas. A última, da Universidade Católica para o Público, reproduz praticamente o resultado das legislativas de há um ano, deixando tudo na mesma, embora confirme a maioria sociológica de direita registada em outros estudos. A confirmar-se, o país será ingovernável. Montenegro não debate com Livre, Bloco e PAN. Será Nuno Melo a apresentar-se. É um erro do primeiro-ministro? Rui Tavares viu a sua proposta de uma plataforma de compromisso pré-eleitoral à esquerda, rejeitada pelo PS. No período sempre conturbado da elaboração das listas partidárias, Pedro Nuno Santos em declarações ao programa de Júlia Pinheiro, na SIC, explicou que “Sérgio Sousa Pinto aceitou integrar as listas na segunda-feira e hoje de manhã decidiu que afinal não gostava”. Sousa Pinto junta-se a Fernando Medina, dois pesos pesados socialistas que pedem escusa de integrar as listas à Assembleia da República. Os moderados socialistas estão preocupados com o centro?

O Governo foi fazer um Conselho de Ministros ao Bolhão e o primeiro-ministro não resistiu a uma passeata pelo mercado, distribuindo beijos e abraços. Pedro Duarte aproveitou também para apresentar a candidatura à Câmara do Porto. Instalou-se uma berraria, da esquerda à direita. Para os propósitos eleitorais do Governo, valeu a pena pôr-se a jeito? “Honrar Portugal”, o movimento de apoio à candidatura de Gouveia e Melo, o almirante “Chega a horas”, (cognome atribuído por RAP), continua a aparecer publicamente a desmentir a própria evidência. O movimento integra muitas personalidades zangadas com os partidos. Inquietante? Esta quarta-feira, começou o mundo novo, anunciado por Trump. O denominado “Dia da libertação” obedeceu a uma encenação nos jardins da Casa Branca com a revelação da política americana de tarifas generalizadas a todo o mundo. Incluindo uma ilha habitada apenas por pinguins.

Trump declara guerra comercial ao mundo. "Esta é a nossa declaração de independência"