Para que servem?

A Rádio primeiro. A Renascença fez (quinta-feira, 10) 88 anos. Um número “redondinho” de perseverança, paixão e competência. Programação com conteúdos de referência no Estado Novo, resistência empenhada na defesa da liberdade no PREC, liderança absoluta durante décadas no regime democrático, fundado com o 25 de Abril, o Grupo Renascença está hoje ainda mais forte, com grande vitalidade e excelente desempenho no mercado. O programa “Sondagem das Sondagens” é um bom exemplo da capacidade inovadora e criativa da Renascença. O Ranking Nacional de Podcasts que deverá ser conhecido nos próximos dias, reconfirma o “Extremamente Desagradável”, de Joana Marques, como o conteúdo preferido dos portugueses, tendo ampliado ainda mais a sua vantagem em relação à concorrência.

A SIC voltou à liderança das audiências de televisão. Ganhou Março à TVI (+ 80 espectadores) e em abril, até esta semana (segunda, 7) só perdeu um dia. Como era previsível, estes novos tempos trarão, com alguma probabilidade, alternância na liderança. A insistência da TVI na repetição de conteúdos específicos, com prejuízo para a diversidade, estará a provocar dificuldades acrescidas ao canal de Queluz. Sebastião Bugalho depois de ter trocado a TVI pela SIC e ter trocado a SIC pela política (cabeça de lista do PSD ao parlamento europeu) está de volta à CNNP para debater com Pedro Adão e Silva. Logo na estreia, perdeu para João Maria Jonet, na SICN. Aparentemente, o público não aprecia estas transferências sucessivas. Ou mais do isso, gosta cada vez menos de ver políticos no ativo, embora europeus, como comentadores? Trata-se de um indicador?

A notícia (primeiro, falsa) de que as tarifas seriam adiadas 90 dias, fez as bolsas subirem ao verde. Mal a Casa Branca desmentiu a notícia, os mercados regressaram ao vermelho. Trump provou do seu próprio veneno. A notícia, afinal, era verdadeira. Fica a dúvida: quem fez sair a notícia antes do tempo? A entourage de Donald? A avaliar pelo conselho de Trump para os americanos comprarem na Bolsa e a declaração pública de que este é o tempo para se ficar mais rico do que nunca, embora com perplexidade, parece ficar claro quem é que fez o quê.