Tudo empatado

Francisco deixa um legado, dificilmente reversível: colocou os pobres e os frágeis no centro da ação da Igreja; foi inclusivo, opondo-se à marginalização de grupos e indivíduos; deixou pistas para uma maior participação das mulheres. Foi decisivo para quem se afastou da Igreja e da Fé. Em síntese, se há uma herança que Francisco nos deixa é a Esperança , que não é mais do que acreditar que podemos ser melhores pessoas, todos os dias. Talvez por isso faça ainda mais sentido a manchete do "Público" (22 de abril): “Francisco, o Papa favorito do povo e dos ateus”. Bergoglio não foi o primeiro Papa da comunicação, mas foi, com certeza, o Papa da comunicação de proximidade.

A morte do Papa Francisco faz o pleno nas rádios, televisões e jornais nacionais. Também nos Media de todo o mundo. Milei, Presidente da Argentina, decretou sete dias de luto nacional. O mesmo que afirmou que o “Papa era o diabo na Terra”, desculpando-se depois. O Papa recebeu-o no Vaticano. Compaixão, era o seu lema .

“Rumo à Liberdade” é a série, em dois episódios, produzida e narrada por António Barreto , que a RTP Memória exibe na celebração do 25 de Abril (sexta, 25 e sábado, 26). Barreto em declarações ao "Público" é claro sobre a ideia de que falta cumprir Abril. “Abril está mais do que cumprido: com a democracia, o fim da censura, o fim da guerra e o colapso do Império, a reintegração europeia”.

A Casa da Imprensa faz 120 anos . Assinalou a data esta semana (quinta-feira, dia 24) com a inauguração de uma exposição do seu espólio, com o título “Da cidade às Serras”. Também esta semana estreia “Camarada Cunhal”, um filme de Sérgio Graciano , que retrata a fuga da cadeia de Peniche do chefe comunista, na evocação dos 20 anos sobre a sua morte.

SIC e TVI disputam a preferência dos portugueses, palmo a palmo , com vantagem apertada para o canal de Paço d’Arcos. A SIC ganhou o mês de março e vai bem lançada para repetir a vitória este mês de abril. A TVI regressou há pouco tempo à liderança. Hoje a alternância é permanente. Nada como acontecia no passado. Acabou o tempo das lideranças prolongadas?

O Conselho de Ministro decretou luto nacional de três dias pela morte do Papa, impondo-se o Governo reserva na participação em festividades do 25 de Abril, tendo cancelado “todos os eventos da agenda de natureza festiva”. A sessão solene no Parlamento, com a votação de um voto de pesar pela morte do Papa Francisco, contará com a presença do Governo. Era preciso anunciar a intenção de não participar em celebrações festivas, tendo em conta o momento de campanha eleitoral que se vive? As oposições agradecem.

E a PSP? Aprova primeiro, para proibir depois um desfile de grupos de extrema-direita até ao Martim Moniz, no 25 de Abril. Manifestação com “porco no espeto” e a atuação de um grupo de folclore do Minho, informam os organizadores. Nas redes sociais a iniciativa toma o nome de “Portugal desce ao califado”. Uma clara provocação. A PSP não percebeu logo o propósito da marcha?