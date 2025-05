Esta semana (segunda, 28) a rádio voltou a ser o porta-voz de uma revolução. Também em Abril. Milhares de portugueses correram para as lojas para comprarem aparelhos de rádio a pilhas, que esgotaram rapidamente; muitos mantiveram-se nos carros para poderem ouvir a rádio. As rádios nacionais desformataram as programações e produziram emissões especiais com informação permanente, credível. Sem alarme. Renascença, Observador e Antena 1 ganharam uma importância capital quando todas as comunicações colapsaram. A rádio pública tomou mesmo a decisão, que se saúda, de fazer uma única emissão, com um simultâneo de todos canais nacionais e internacionais, incluindo as ilhas. Há décadas que vários responsáveis do sector explicam aos poderes instituídos o papel decisivo da rádio como fator de coesão nacional, em situações de emergência ou de calamidade pública. O pequeno aparelho a pilhas, recomendado como peça essencial para o kit de sobrevivência definido pela EU, talvez a partir desta segunda-feira (28) tenha ganhado nova importância. Tenhamos esperança que o apagão tenha revelado a Luz (da rádio) às autoridades.

“A rádio foi, talvez, o sistema de comunicação mais resiliente. Voltámos ao passado“. A declaração é do ministro Pinto Luz, das Infraestruturas, citado por Rafael Ascensão, do jornal ECO, a explicar porque é que o Governo apostou na rádio para comunicar uma vez que “as redes de telecomunicações estavam em baixo”. A frase contém duas imprecisões, para dizer o mínimo: (i) “A rádio foi talvez (…)”, não, a rádio foi o único meio de comunicação que manteve informação em permanência, sem interrupções, através da plataforma hertziana (FM). Bastava que cada um de nós tivesse um rádio a pilhas ou estivesse no carro para perceber e acompanhar o que se passava; (ii) “voltámos ao passado”, diz o ministro na mesma declaração, é uma constatação absurda.

O som, a voz humana, está e estará no centro da revolução tecnológica a que assistimos. Se o ministro não sabe, devia saber. E o passado a que se refere é o presente e o futuro da nossa vida de todos os dias.

Rafael Ascensão fazia para o jornal ECO, o retrato do repórter: “o apagão que assolou o país esta segunda-feira levou (…) a imagens que já há muito tempo não se viam: famílias e grupos de pessoas à escuta em volta de pequenos rádios a pilhas – que esgotaram em diversas superfícies comerciais – ou a circundarem um automóvel para conseguir captar as informações que as emissões de rádio continuavam a levar até si, quando as televisões, a internet e tudo o resto falhava.”

A rádio cá estará, sr. ministro. Como sempre. Confortando, em média, mais de 6 milhões de portugueses todos os dias. A Proteção Civil poderia ter sido mais rápida? Talvez. O Governo poderia ter usado mais a rádio para acompanhar as populações. Sem dúvida. O primeiro-ministro deveria ter feito a sua comunicação ao país, através da rádio. Não precisava de esperar pela televisão. Então, e as telecomunicações? Não têm fontes de alimentação ininterruptas, redundâncias nas redes? Pelo visto, não.

Na gestão de vistas estreitas, UPS’s e geradores são investimentos pouco racionais. Até a presidente da ANACOM se viu em dificuldades para justificar a fragilidade da estrutura técnica das empresas de telecomunicações. E ela sabe do que fala.

No dia em que a rádio ganhou pela seriedade do investimento e pela comprovada competência das suas equipas de engenharia e de conteúdos, chega a notícia da chegada da Benfica Rádio. Uma ideia que vem do tempo de Luís Filipe Vieira. Deverá arrancar antes das eleições do clube, previstas para outubro deste ano, e utilizar o digital e difusão hertziana, em FM, com frequências em Lisboa e no Porto.

Meio milhão de pessoas, na Praça de S. Pedro e pelas ruas de Roma e da Cidade do Vaticano para o último adeus ao Papa Francisco. Mais de 50 líderes mundiais presentes testemunharam o encontro a sós entre Zelensky e Trump. A foto que fica para a história, captou os dois presidentes, sentados em cadeiras de frente uma para a outra, olhos nos olhos, na basílica de São Pedro. O momento teve grande impacto nos Medias de todo o mundo. Muda alguma coisa? Talvez não. Podia (devia) ter sido feito noutro local e noutro momento? Certamente. Dada a solenidade do momento, apesar de tudo, não produziu nem de perto nem de longe o desconforto provocado pelas selfies junto do túmulo do Santo Padre. Um espetáculo de insensibilidade e despropósito. O Vaticano não podia ter proibido o despudor?