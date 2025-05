Trump: 100 dias de tropelias

O PSD mobilizou pesos-pesados para a campanha. Começou com Tony Carreira, em S. Bento no Dia do Trabalhador, para ajudar Montenegro a cantar o “sonho de menino” e continuou com um almoço na sede da Lapa em que o atual primeiro ministro sentou à mesma mesa ex-presidentes do partido, com exceção de Durão Barroso, certamente com afazeres internacionais, Pinto Balsemão e Rui Machete. Nesse mesmo dia, Cavaco voltou a escrever na imprensa o seu claro apoio a Montenegro e a criticar asperamente a comunicação social. Os políticos no ativo e os que passam por não estar em atividade não hesitam em continuar a falar em “certa comunicação social” ou “certo jornalismo”, deixando a pairar insinuações ilegítimas sobre o trabalho dos Media. Este comportamento não é aceitável.

A campanha para as Legislativas de 18 de maio está na rua. Não é a primeira vez que manifestações ciganas saem ao caminho à caravana do Chega. Mas até agora eram manifestações localizadas. Desta vez parece ser uma coisa organizada, o que levanta muitas questões sobre a liberdade de movimentos políticos. E isso pode transformar-se num problema para o exercício livre da democracia.

O Conclave de Roma dominou a atenção dos Media de todo o Mundo. Esta semana (quarta, 7) o primeiro dia de votação produziu fumo negro, que demorou mais de 2 horas a sair pela chaminé da Capela Sistina. Nas 3 votações seguintes (quinta, 8) os Cardeais elegeram Robert Francis Prevost que adotou o nome de Leão XIV para o seu pontificado. O tempo da decisão reflete o padrão das eleições dos últimos Bispos de Roma. Ainda bem. As novas emergências do Planeta aconselhavam uma decisão rápida. As lágrimas de felicidade nos rostos da Praça de São Pedro espalharam-se pelo Mundo.

O alinhamento do agrupamento laranja parece ser total, mesmo com Passos Coelho a pedir reformas, o que pareceu soar como uma bizarria, a avaliar pelo sortido fino de comentários incomodados. Montenegro não pode queixar-se de falta de apoio do seu partido, embora tenha tido recentemente duas “ajudas” dispensáveis: Hugo Carneiro com o pedido de intervenção da PJ, a propósito da informação sobre a declaração de substituição de primeiro-ministro e a conferência de imprensa do ministro Pinto Luz na sequência do apagão que, no essencial, chamou os jornalistas para dizer que “a AD congratula-se com a ação do governo”. Pois claro. Então para que serviria?

A greve da CP entrou impetuosamente na campanha. A perturbação da vida das pessoas durará até meio da próxima semana (quarta, 14). Uma greve política, diz Pinto Luz; uma “greve injusta” classifica o primeiro-ministro, que entende que é preciso equilibrar direitos entre grevistas e os cidadãos afetados pela paralisação. As oposições desataram numa berraria, acusando Montenegro de pretender restringir o direito à greve. A verdade é que os portugueses estão fartos das permanentes paralisações dos comboios e de pagar um passe mensal que, afinal, serve só para alguns dias. Talvez a AD tenha ganho alguma vantagem eleitoral com a posição pública do líder do PSD.

Terminaram os debates entre os líderes dos diferentes partidos. No debate da rádio (segunda, 5), assistiu-se ao que não se imaginava possível: absoluta indisciplina dos participantes; desrespeito pelos moderadores e por eles próprios, perdendo-se em apartes quando um oponente usava da palavra. “Olha deve ter vindo a preparar esta no caminho para aqui”, dizia Pedro Nuno Santos quando Montenegro falava, secundado por outros apartes de igual género produzidos pelo Livre e PCP.

O comportamento dos chefes partidários no debate da Rádio revela um desrespeito inqualificável por este Media que, como candidatos a servidores públicos deveriam ser os primeiros a respeitar. Não aprenderam nada sobre a importância da Rádio no apagão de 28 de abril?

12 horas antes, num debate semelhante na televisão, o comportamento foi distinto. Porquê? Receiam a imagem? Mas os eleitores também viram as imagens do debate da Rádio. Enfim, correu-lhes mal.