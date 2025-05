Mais uma vez rádios e televisões mobilizaram o melhor dos seus meios e das suas equipas para a grande noite eleitoral. A SIC saiu vencedora, embora a RTP tenha liderado no arranque das emissões especiais, o que acabou por ser uma surpresa, dado o desempenho recente da estação pública de televisão.

Vitória da AD, mais dilatada do que há um ano. Crescimento do Chega, sendo agora a segunda força política. Débâcle do PS. Colapso à esquerda do partido socialista. Parlamento ainda mais fragmentado, com 10 partidos e coligações. A culpa é dos Media, como se ouviu a alguns representantes partidários na noite das legislativas? E o comentariado nacional, inclinado para a esquerda, de acordo com os mesmos responsáveis, também tem responsabilidades no crescimento do Chega, no desastre socialista e na implosão da Esquerda à esquerda do PS?

A verdade é que o país mudou e não foi agora. Ninguém parece ter dado por isso. Ventura arrasa as empresas de sondagens e a Comunicação Social. O resultado destas eleições, diz o chefe do Chega “é um ajuste de contas” com 50 anos de democracia.

Pedro Nuno Santos considerou o Chega muito agressivo na campanha. Ventura informa: “ainda não viram nada”. E “ameaça” com um governo-sombra. Neste quadro, a IL não encontrou melhor do que propor a revisão da Constituição. Os portugueses não pensaram noutra coisa certamente, domingo, quando foram votar.

Armindo Monteiro, presidente da CIP, já veio defender um entendimento entre a AD e o PS. É esse entendimento que pode reinventar o Centro? E que tal começar desde já a pensar em alterar a Lei Eleitoral e o método de eleição? Desta vez, quase 10% dos votos não serviram para nada.