Mais uma vez rádios e televisões mobilizaram o melhor dos seus meios e das suas equipas para a grande noite eleitoral. A SIC saiu vencedora, embora a RTP tenha liderado no arranque das emissões especiais, o que acabou por ser uma surpresa, dado o desempenho recente da estação pública de televisão.

Vitória da AD, mais dilatada do que há um ano. Crescimento do Chega, sendo agora a segunda força política. Débâcle do PS. Colapso à esquerda do partido socialista. Parlamento ainda mais fragmentado, com 10 partidos e coligações. A culpa é dos Media, como se ouviu a alguns representantes partidários na noite das legislativas? E o comentariado nacional, inclinado para a esquerda, de acordo com os mesmos responsáveis, também tem responsabilidades no crescimento do Chega, no desastre socialista e na implosão da Esquerda à esquerda do PS?

A verdade é que o país mudou e não foi agora. Ninguém parece ter dado por isso. Ventura arrasa as empresas de sondagens e a Comunicação Social. O resultado destas eleições, diz o chefe do Chega “é um ajuste de contas” com 50 anos de democracia.

Pedro Nuno Santos considerou o Chega muito agressivo na campanha. Ventura informa: “ainda não viram nada”. E “ameaça” com um governo-sombra. Neste quadro, a IL não encontrou melhor do que propor a revisão da Constituição. Os portugueses não pensaram noutra coisa certamente, domingo, quando foram votar.

Armindo Monteiro, presidente da CIP, já veio defender um entendimento entre a AD e o PS. É esse entendimento que pode reinventar o Centro? E que tal começar desde já a pensar em alterar a Lei Eleitoral e o método de eleição? Desta vez, quase 10% dos votos não serviram para nada.

A consequência imediata do resultado eleitoral (domingo, 18) foi o anúncio da demissão de Pedro Nuno Santos, que se consumará na Comissão Nacional deste fim de semana (sábado, 24). O discurso do secretário-geral foi lamentável, tentando condicionar a ação política do PS em relação ao próximo Governo.

O PS deve eleger um novo líder ainda antes das autárquicas ou deve esperar? José Luis Carneiro, já se chegou à frente; Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva, que deu uma entrevista à SICN, são dois nomes apontados como possíveis candidatos. Em qualquer dos casos, as campanhas sucedem-se a um ritmo elevado.

Depois das Legislativas, as Autárquicas, marcadas para outubro. O PC veio esta semana (quinta, 22) informar que não está disponível para uma “frente unida de esquerda”, como propôs Rui Tavares, do Livre. Carlos Moedas, que ainda não definiu se é recandidato a Lisboa, diz coisas extraordinárias: “a esquerda quer pôr as mulheres contra os homens como põe os trabalhadores contra os patrões”. Que raio de comparação! O presidente da Câmara de Gaia viu o mandato suspenso “por ir à padaria num carro da Câmara”, justificou, publicamente. O Mundo está cada vez mais perigoso. E ainda agora começou a procissão para as autarquias.

No suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, porque é que o Chega não cresce onde o Estado está presente e cumpre a sua função? O que é que o BE e o PC festejaram nas eleições de domingo? As ocupações ilegais em edifícios do Estado resolvem-se em 90 dias, sem depender de ação judicial. Porque é que os privados levam uma eternidade a recuperar as suas casas? As dificuldades de acesso ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, para quem chega de Metro são tremendas: às vezes os elevadores não funcionam, o semáforo para os peões dura 20’’ para atravessar 4 faixas de rodagem. Faz algum sentido?