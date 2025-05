​“Jornalistado e comentariado”

As televisões transmitiram (e continuam a transmitir) até à náusea, o pisão de Matheus Reis na cabeça de Belotti , no passado domingo, na final da Taça de Portugal . A repetição está ao nível das Torres Gémeas, salvaguardando as devidas distâncias. Rui Costa, o presidente do SLB , muito alterado, condenou veemente a arbitragem. Fez queixa dos dois jogadores do Sporting envolvidos no lance e bloqueou o Estádio da Luz para jogos da seleção nacional. Reações a quente que ainda não arrefeceram. Há uma nova geração de dirigentes? A tal “nova era” existe? Esta semana (segunda, 26) os canais portugueses de televisão (e ingleses, claro) difundiram sucessivamente o vídeo em que um carro atropela adeptos que festejavam a vitória do Liverpool. As televisões devem mostrar estas imagens? É verdade que o ato criminoso foi visto vezes sem conta nas redes sociais. Mas isso justifica “credibilizá-las” em meios de referência? O negócio do futebol deixa algum espaço para a reflexão?

O fundador da Prozis, Miguel Milhão, comprou espaço publicitário para difundir um anúncio contra o aborto . As Associações que defendem a interrupção voluntária da gravidez, designadamente a “Escolha”, pediram a suspensão do anúncio e a intervenção da ERC. Sem prejuízo da discussão livre sobre o tema, neste caso o centro do debate é saber se os Media tradicionais devem difundir, num espaço publicitário, mensagens que ferem o código da publicidade ou, pelo menos, são de legalidade duvidosa ou atropelam o entendimento jurídico que rege a difusão de publicidade. Neste nosso tempo, os Media tradicionais não deveriam impor-se uma vigilância mais apertada sobre a intervenção pública mascarada de publicidade, marcando uma diferença clara com as redes sociais?

A SICN tem um novo programa de comentário desportivo, “os novos donos da bola”, à segunda-feira, comandado por Cristiana Queiroz Alves. A solução de estúdio não parece ser feliz, com pivot e comentadores “perdidos” num sofá enorme. Pedro Henriques, conhecedor, muitas vezes eloquente, e contundente, sempre sensato e afável, merecia mais. Merecia, pelo menos, estar mais confortável. A renovação que moderadora e comentadores trazem é uma boa notícia que se junta à viabilização pela AT e pela Segurança Social do projeto de recuperação da Trust in News, apresentado por Luís Delgado; e ao lançamento do novo “24 Horas”, um projeto multiplataforma, dirigido por Ana Cáceres Monteiro e detido pela Press.Co, cuja maioria do capital é subscrita pela AI Media Investments e tem também José Paulo Fafe como acionista. Espera-se que o projeto vingue. E que não seja um sucedâneo do atual Tal&Qual. Uma espécie de “fanzine da vingança”.

O Pfizer Gate produziu resultados. A presidente da Comissão europeia vai ter de mostrar os SMS, que adquirem estatuto de documentos oficiais. É uma vitória do NY Times e do jornalismo. À atenção de quem ocupa cargos públicos.

José Miguel Júdice, em entrevista ao Observador, atira contra o “jornalistado e o comentariado” de forma contundente. E o que diz o Dr. Júdice? Que os Media se queixam que não se fale de temas importantes – Justiça, Educação, Saúde, Habitação – mas são os Media que correm atrás da moto de Pedro Nuno Santos e do volley de praia de Montenegro. Não é aos jornalistas que compete fazer perguntas, inquire? Henrique Monteiro, no Expresso, defende que o jornalismo e os Media deviam tentar olhar para lá da “bolha”. Em vez de amuar com as críticas. E tem razão, não?

Até porque o Mundo está, cada vez, mais perigoso.Biden tinha um cancro e não se sabia ou, mais exatamente, os jornalistas sabiam, mas calaram; o espetáculo da Sala Oval continua, desta vez com o presidente da África do Sul; Putin “toureia” Trump, mesmo ao telefone, com a Ucrânia, a Europa e o Mundo à espera; Israel não recua em Gaza.

Brian Eno vai oferecer às vítimas de Gaza o que recebeu da Microsoft. Bono pede que Israel seja libertado de Netanyahu e da “extrema-direita”. A EU endurece a sua posição. Telavive não se comove; a televisão mostrou Brigitte, a mulher de Macron, a dar-lhe um “estaladão” ou a parte final de um estaladão. O chefe de Estado francês, encolheu-se, como compete a um homem, e acenou para a câmara. “Cumplicidades de casal”, explicaram os assessores.