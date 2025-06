Marcelo cancelou a viagem a Munique, onde ia ver a seleção nacional de futebol, esta quarta-feira, 4, para receber a proposta do novo elenco governativo.

Independentemente dos nomes, Montenegro tem a tarefa de uma vida. Se não tiver coragem para governar como o país precisa, com capacidade para reformar; se não conseguir que o novo líder socialista perceba a dimensão da empreitada, fica aberto o caminho para o Chega. Haverá alguém que não perceba esta evidência? O novo Parlamento estabelece novos equilíbrios. Marina Leitão, líder parlamentar da IL, é candidata à presidência do partido, na sequência da demissão de Rui Rocha. O Chega falhou a eleição de Pacheco de Amorim para a vice-presidência e de Filipe Melo para vice-secretário. Está dado o mote para esta legislatura?

Na ressaca das eleições legislativas, Sócrates foi à CNNP arrasar o PS, António Costa (“entrou pela porta dos fundos”) e a Comunicação Social.

Numa conversa com condições combinadas previamente, Sócrates deixou fluir o ressentimento com o abandono a que foi votado pelos socialistas, com a justiça que o castiga (“fui eu que acabei com as férias judiciais”) e os Media que o tratam sem o respeito e a dignidade que merece.

Esta mágoa é detectada também em Rui Rio, com a aceitação do encargo de mandatário nacional da campanha de Gouveia e Melo. Rio está privado de direitos cívicos e políticos que o impeçam de exercer a sua cidadania? Não, claro que não. Mas deve respeito ao cargo institucional de presidente do PSD que ocupou. Por isso não poderá queixar-se de a sua decisão de alinhar com o Almirante parecer uma vingança contra Marques Mendes. Aceitar um empreendimento político para dividir o eleitorado do PSD, assemelha-se a um ajuste de contas. Sócrates e Rio apareceram publicamente irmanados pela vingança. Não poderiam ter poupado o país ao espetáculo?

A CNNP cobriu em direto, e na íntegra, a cerimónia do Porto. Vem à memória uma frase batida: pode uma televisão vender um presidente?

Em entrevista à mesma CNNP, logo na segunda, 2, o candidato informou que demitiria Montenegro se o primeiro-ministro viesse a ser constituído arguido no caso Spinumviva e explicou que daria posse a André Ventura se o chefe do Chega tivesse condições para governar.

Gouveia e Melo é a personificação da zanga dos portugueses com os partidos, designadamente PS e PSD? A avaliar pelas sondagens, os portugueses gostam da ideia de novidade, quando aparentemente vem de fora do sistema; e da autoridade, que consideram ter sido o caso do êxito do processo de vacinação contra o Covid-19.