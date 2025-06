​Haverá alguém que não perceba?

Na ressaca das eleições legislativas, Sócrates foi à CNNP arrasar o PS, António Costa (“entrou pela porta dos fundos”) e a Comunicação Social. Numa conversa com condições combinadas previamente, Sócrates deixou fluir o ressentimento com o abandono a que foi votado pelos socialistas, com a justiça que o castiga (“fui eu que acabei com as férias judiciais”) e os Media que o tratam sem o respeito e a dignidade que merece. Esta mágoa é detectada também em Rui Rio , com a aceitação do encargo de mandatário nacional da campanha de Gouveia e Melo. Rio está privado de direitos cívicos e políticos que o impeçam de exercer a sua cidadania? Não, claro que não. Mas deve respeito ao cargo institucional de presidente do PSD que ocupou. Por isso não poderá queixar-se de a sua decisão de alinhar com o Almirante parecer uma vingança contra Marques Mendes. Aceitar um empreendimento político para dividir o eleitorado do PSD, assemelha-se a um ajuste de contas. Sócrates e Rio apareceram publicamente irmanados pela vingança. Não poderiam ter poupado o país ao espetáculo?

A CNNP cobriu em direto, e na íntegra, a cerimónia do Porto. Vem à memória uma frase batida: pode uma televisão vender um presidente? Em entrevista à mesma CNNP, logo na segunda, 2, o candidato informou que demitiria Montenegro se o primeiro-ministro viesse a ser constituído arguido no caso Spinumviva e explicou que daria posse a André Ventura se o chefe do Chega tivesse condições para governar. Gouveia e Melo é a personificação da zanga dos portugueses com os partidos, designadamente PS e PSD? A avaliar pelas sondagens, os portugueses gostam da ideia de novidade, quando aparentemente vem de fora do sistema; e da autoridade, que consideram ter sido o caso do êxito do processo de vacinação contra o Covid-19.

A equação – “quero, posso, mas não sei se devo” - que o próprio António José Seguro enunciou, ficou resolvida dois ou três dias depois de a ter formulado. Decidiu avançar com a candidatura a Belém. Aparentemente o PS não quer Seguro. Destacados dirigentes socialistas têm maltratado, para dizer o mínimo, o recém candidato, designadamente Santos Silva que elevou a deselegância a um patamar nunca visto. O “indigitado” secretário-geral que ainda não tinha falado com Seguro, remeteu para a direção nacional uma decisão coletiva sobre a personalidade a apoiar. Quem? Vitorino já deu várias e sucessivas negas em momentos críticos do partido. Sampaio da Nóvoa? Outra vez?

A SIC volta a liderar as audiências de televisão em Maio, pelo terceiro mês consecutivo. As novelas da TVI não produziram o efeito esperado, o que terá inviabilizado a consolidação da vantagem alcançada no início deste ano. Pelo seu lado, a SIC recuperou fulgor com a ficção, reforçou o “daytime” e o Jornal da Noite tem-se mantido como uma âncora.

A SICN estreou esta quarta-feira, 4, “Linhas Direitas”, um programa de debate só com nomes da AD (Miguel Morgado), do Chega (Cristina Rodrigues, deputada) e da IL (Carlos Guimarães Pinto, também deputado). O canal de informação da Impresa justifica a opção pela alteração do quadro político no Parlamento. Trata-se de uma reação às críticas generalizadas de que os comentadores são “todos” de esquerda? E o PS e a Esquerda, não falam? Vamos esperar para ver se o plano se inclina. O 24 horas, afinal, parece o Tal e Qual. O alvo continua a ser o Grupo de Balsemão.

Nos 10 vídeos mais vistos no TikTok em Portugal desde 2021, Ventura detém 8 posições (Expresso, 30). Apenas Alexandre Poço (PSD, 4º lugar) e Bruno Gonçalves (PS, 5º) quebram a hegemonia do chefe do Chega. Mas atenção: os vídeos não tratam de habitação, saúde ou imigração. O mais visto é Ventura a dançar o “Papo da Picanha”, música de um fervoroso adepto de Bolsonaro. A vantagem destacada de Ventura nas redes sociais não se circunscreve aos jovens e ao TikTok. Também no Facebook, frequentado por utilizadores mais velhos, o Chega não tem competidores à altura.

Morreu Eduardo Gageiro, o fotojornalista do 25 de Abril. Houve outros, claro. Gageiro deixa momentos icónicos. A preservação da sua obra é um compromisso com a memória.

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, a verdade económica que explica os valores chocantes auferidos pelos médicos no SNS: quanto menor for a produtividade do normal, maior é a produtividade do anormal. Os jornais desportivos já colocaram Gyökeres no Arsenal, no Atlético de Madrid, agora no Nápoles. Carreras já tinha as malas feitas para o Real, depois o interesse espanhol “arrefeceu”, para agora voltar a crepitar. Poderia acontecer noutra área do jornalismo?

Na exposição Mundial de Osaka, o pavilhão de Portugal usou as línguas japonesa e inglesa. Então e o português? O Dr. Ventura disse na AR, na primeira sessão do novo Parlamento: “esta é a última legislatura da III República”. Como é que será a IV República? Talvez não fosse pior o Dr. Ventura começar já a revelar o que tem em mente.