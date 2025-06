​“Cada um de nós é uma soma”

O XXV Governo Constitucional tem uma semana (quinta-feira, 5). Juntar a coesão territorial com a economia, aparentemente, parece uma boa ideia; também parece acertada a contratação de Gonçalo Matias, ex-presidente da FMS, para a reforma do Estado.

E a comunicação Social, onde fica? Agora com a tutela direta de João Vale e Azevedo, espera-se com alguma ansiedade informação sobre o destino do Plano para os Media que acabou bloqueado, recorde-se, com a iniciativa parlamentar do BE de inviabilizar a redução de difusão de publicidade na RTP. Mas o Plano valia mais do que isso. E valerá ainda mais se for acrescentado de uma visão estratégica para a empresa pública. O país exige ao Governo, também na CS, determinação nos propósitos e coragem na ação.

Num artigo no Público (domingo, 8) , Arons de Carvalho considera que a SIC e a TVI não respeitam o pluralismo, o rigor e a isenção a que estão obrigadas pela legislação em vigor. E elenca três razões principais: os espaços de comentário de Marques Mendes e Paulo Portas; o tratamento preferencial dado a André Ventura (entrevistado mais vezes do que o atual e o anterior presidentes do PSD juntos, de acordo com a investigação de um aluno da U. Nova); o novo programa Linhas Direitas da SICN. E pergunta até quando vai durar a passividade da ERC. São razões para acusar SIC e TVI de incumprirem as suas obrigações legais?