Está feito o debate sobre o programa do Governo . BE e Livre votaram a moção de rejeição do PC. PS, IL e Chega viabilizaram o documento. Agora venham as reformas. Lei da nacionalidade, redução do IRS, Lei laboral, que precisa de ser revista. Veja-se o caso do plenário de trabalhadores do Metro, marcado para a noite de Santo António que, conjugada com a greve da Carris, deixou os lisboetas sem transportes na noite de festa da cidade . E o plano para os Media? Não se ouviu. Também não se ouviu Governo e oposições falarem da guerra, das armadilhas do Mundo e dos problemas da Europa. Portugal vive numa bolha.

Isto apesar de após o raid israelita sobre Teerão e a retaliação iraniana quase imediata, se ter percebido logo que não se tratava de um ataque, mas de uma guerra. Que escalou, com os dois países a serem fustigados por sucessivas vagas de mísseis.

A “conversa” nas redes sobre a eliminação de Khamenei é obscena, para dizer o mínimo. Ainda esta terça-feira, 17, Trump dizia: “sabemos exatamente onde está o Líder Supremo mas não o vamos matar, pelo menos por agora”. Nunca esta linguagem tinha sido usada por um dirigente mundial, mesmo informalmente. O presidente norte-americano transferiu definitivamente os assuntos de Estado para as redes sociais? Ou não sabe fazer de outra maneira?

A escalada só termina com o fim do regime de Teerão? Será que o Ocidente já se esqueceu do que aconteceu no Iraque, com a remoção de Saddam? E na Líbia, com a deposição de Kadafi?

Desfile militar em Washington no fim de semana passado (sábado, 14) para comemorar os 250 anos das FA norte-americanas e o aniversário (79) de Donald Trump. A última parada foi em 1991, após a Guerra do Golfo.

Ao mesmo tempo que a Casa Branca gastava 40 milhões de dólares no evento, o país manifestava-se contra Trump (2000 ações, dizem os Media); uma congressista democrata e o marido foram mortos a tiro; um senador foi removido, algemado, de uma conferência de imprensa da Secretária de Estado norte-americana da Segurança Interna, quando tentou fazer uma pergunta no momento em que a governante falava de imigração e das manifestações em LA.

No caso do assassínio da congressista, Trump condenou o ataque garantindo que "tal nível de violência não será tolerado nos Estados Unidos", mas o governador do Minnesota, Tim Walz, não alterou a sua posição: tratou-se de um "assassinato com motivações políticas".