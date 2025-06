​“A Europa a pagar à grande”

Os Estados Unidos atacaram três centrais nucleares iranianas na noite de sábado, 21, para domingo, 22 de junho, cerca da meia-noite. Trump falou às três da manhã (hora de Lisboa, já 22h) para informar que o ataque americano “obliterou” as instalações nucleares do Irão. Parece que não é bem assim. Trump faz guerra e faz paz. Decretou um cessar-fogo entre Israel e o Irão e ordenou a Netanyahu que mandasse regressar os seus aviões já a caminho de novos bombardeamentos. Mas o ponto é onde estava a televisão na noite do ataque? A CNN não estava no local, deslocou à pressa Anderson Cooper para Telavive. E os grandes jornais americanos e ingleses? Sabe-se que a CNN não está de boa saúde e os jornais ainda estão com maiores dificuldades. O problema é que Trump não os avisou. Apesar de a natureza da operação exigir sigilo absoluto, como se verificou, fica a sensação de que o atual poder norte-americano dispensa os Media tradicionais.

António José Teixeira deixa a direção de informação da televisão, que assumiu no princípio de 2020. Num comunicado interno (terça,24) o CA da RTP informou que apresentou ao CGI um plano de reestruturação da empresa, com efeitos a partir da próxima terça-feira, 1. O organograma prevê quatro grandes áreas: corporativa (10 direções), operações (quatro direções), conteúdos temáticos (sete direções) e conteúdos programáticos (sete direções). A nova organização elimina 11 direções, restando 28. A RTP passa a ter 23 diretores (com cinco direções em acumulação). Tinha até agora 30, com reporte direto ao CA. Em dado momento, circulou a informação de que o plano recuperava a ideia de uma direção conjunta de informação para a rádio e televisão que, aparentemente, não veio a confirmar-se. O que se confirma é o regresso da operação rádio ao desenho de 2005, com um diretor para todas as antenas do grupo, abandonado há 10 anos. Dito de outra maneira: 10 anos depois de desperdício e ineficiência operacional, as rádios da RTP regressam ao modelo estabelecido há 20 anos . Ficou por concretizar o modelo de uma direção única para a Antena 1.

O canal Now anunciou a presença de José Rodrigues dos Santos sexta-feira, 20, às 21:55. A promoção foi frequente durante a tarde desse dia. José Rodrigues dos Santos não apareceu à hora anunciada. Nem foi dada qualquer explicação pelo canal. A promoção continuou a ser difundida até perto da meia-noite. Ora aqui está um grande enigma.

Outro enigma: a imagem de um estádio de futebol vazio, onde não acontecia nada, no intervalo do jogo Benfica/Auckland, liderou as audiências. A TVI esteve 1 hora e 20 minutos com a imagem do estádio onde decorria o intervalo do jogo do Benfica. A decisão da organização sobre o recomeço da partida tardava e a TVI manteve os comentários da equipa escalada para a transmissão, reforçada com a presença de Rui Santos. Aparentemente, o Mundial de Clubes serve para alguma coisa.

O casamento de Jeff Bezos tem ocupado jornais e televisões e desencadeou uma onda de contestação na cidade. Os habitantes de Veneza não se conformam. Quantos milionários já compraram a cidade? Quantos Bezos há em Veneza? Muitos certamente, mas há limites.

A revista Caras não saiu esta quarta-feira, 25. Esta será a primeira consequência da greve por tempo indeterminado dos trabalhadores da Trust in News (Visão, Caras, Exame), iniciada sexta-feira, 20. Luís Delgado, em reunião com o Sindicato dos Jornalistas, explicou que não tem ainda luz verde da juíza do processo de insolvência para dar cumprimento à decisão dos credores que lhe permita regressar à gestão da empresa. Veremos o que acontecerá com as outras publicações.

“A europa vai pagar à GRANDE e será uma vitória tua”. Diz Mark Rutte em mensagem para Trump, que a divulgou. De facto, comprometer os países da Aliança com 5% do PIB em gastos militares é uma vitória em toda a linha do presidente norte-americano. A verdade é que a economia de guerra conduz à guerra.