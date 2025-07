O texto de Pedro Adão e Silva (Público) deixa dúvidas incómodas sobre Nicolau Santos, entre outras coisas, em relação à demissão de António José Teixeira. O Presidente da RTP responde, também no Público, que a RTP tem de se manter ferozmente independente. Pedro Adão e Silva ironiza: ferozmente independente como a BBC. António José Teixeira também entra na polémica “em nome da verdade”, na edição desta quarta, 2. “Um jornalista tem a obrigação de respeitar os factos”, escreve o ex-diretor de informação da RTP. Há muito que não víamos uma polémica nos jornais. Saudemo-la. O Conselho Geral Independente informou, em comunicado, que “o CGI aprovou (…) a proposta do CA de uma nova orgânica interna”, com os pressupostos de serem criados “comités de apoio ao CA” para as áreas definidas pelo Conselho. Não compete ao CGI “aprovar a orgânica” da empresa, muito menos estabelecer o pressuposto de que o CA criará “comités” para controlar as áreas que a própria equipa de gestão estabeleceu para o novo mapa organizativo da empresa. A menos que se confirme que o Mundo está de pernas para o ar, trata-se de matéria da exclusiva responsabilidade do CA.

​Duas não-notícias não fazem uma notícia

A diferença de opinião entre os representantes dos jornalistas e dos patrões sobre a presidência da Comissão da Carteira, conduziu a um impasse na eleição para o cargo. Os representantes dos jornalistas querem um jornalista, embora com formação jurídica; os jornalistas representantes dos operadores preferem um jurista. Percebe-se com dificuldade o que está verdadeiramente em causa. Mas o tema parece sério. Até Ramalho Eanes, num texto para o Público, se intrometeu no diferendo, defendendo sem reservas a cooptação para o cargo de Luísa Meireles, atual diretora de informação da Lusa. “Sem comunicação livre e responsável, a liberdade é uma promessa oca”, explica o ex-presidente da República. Não se percebe o que é que a comunicação livre e responsável tem a ver com a eleição da presidência da CCPJ. Os operadores que detêm canais de televisão revelaram-se de acordo esta semana (terça, 1), no Congresso da APDC, quanto às ameaças que se colocam ao sector: (i) recuo das receitas publicitárias; (ii) fragmentação do consumo; (iii) concorrência das plataformas internacionais, praticamente sem regulação, acentuada pela forma como a (iv) IA utiliza os conteúdos de media. A remuneração modesta dos conteúdos, nalguns casos mesmo a total ausência de qualquer pagamento, utilizados pelas plataformas digitais é um fator determinante para asfixiar a criação de um novo modelo de negócio para esta área de atividade. O Governo tem aqui um papel decisivo. Confirmaram-se, entretanto, os piores receios relativamente ao efeito nas audiências dos jogos do Mundial de Clubes. Apesar de transmitir alguns jogos, a TVI voltou a perder o mês para a SIC que fecha a primeira metade do ano na liderança.

No ranking nacional de podcasts (Maio), as cinco primeiras marcas – RC, Observador, Renascença, SIC Notícias e Expresso – acumulam mais de 16 milhões de escutas. A Impresa lidera o ranking do Publishing. O regresso de “Extremamente desagradável”, de Joana Marques, retoma a liderança dos podcasts com quase dois milhões e meio de escutas, mais meio milhão do que Ricardo Araújo Pereira, o segundo, e o dobro de Nuno Markl, o terceiro classificado. Apesar de este ranking misturar todos os conteúdos, sem ter em conta a sua origem – podcasts originais, programas de rádio ou de televisão – trata-se de um sinal inequívoco de grande vitalidade do áudio.

Excelente capa do “i” (Inédito), com uma foto de Sócrates no fundo da página, que mostra a parte superior da cabeça, incluindo os olhos do ex-primeiro-ministro. O início do julgamento está marcado para esta quinta-feira, 3. Mais de 10 anos depois de ter sido preso na Portela, à chegada a Lisboa. Sócrates foi esta semana (terça, 1) a Bruxelas queixar-se do Estado português ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E deu uma conferência de imprensa, ao lado do advogado belga (advogado de Assange). “Não vai haver julgamento porque eu não quero…”, informou o ex-primeiro ministro. A expectativa é enorme.