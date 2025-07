​O regresso do “animal feroz”

Diogo Jota e o irmão perderam a vida num acidente de automóvel em Espanha. Uma tragédia que se transformou rapidamente num conteúdo televisivo, com horas incontáveis de emissão, entre Gondomar e Liverpool. As manchetes dos jornais ingleses podem resumir-se a uma palavra: “Devastador”. O Parlamento e o primeiro-ministro do Reino Unido expressaram pesar pelo desaparecimento do jogador. A Assembleia da República seguiu-lhe o exemplo. A cobertura televisiva deu para quase tudo. Até para a contabilidade das presenças, com a condenação generalizada da ausência de Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção devia ter participado nas cerimónias, com o recato exigido, como fizeram outros camaradas da arte e como fez, de resto, a equipa do Liverpool. A comoção que se apoderou do país e, neste caso, também de Liverpool, e as ondas de pesar que se sucederam espontaneamente lembraram um pouco o que se passou com a morte de Diana de Gales, atirando as televisões para emissões contínuas sobre o drama que se abateu sobre as famílias dos dois irmãos. Em dado momento, os 5 canais de notícias estavam a dar o mesmo conteúdo. Poderiam ter feito de outra maneira? Ninguém acredita. Onde vai um, vão todos. O espetáculo que as televisões nos ofereceram durante três dias consecutivos, proclama o fim do jornalismo como o conhecíamos? Não, isso já tinha acontecido antes.

Do ponto de vista mediático, o principal prejudicado pelo brutal acontecimento de Zamora foi Sócrates que viu o início do seu julgamento relegado para segundo plano. E não se tratava de um julgamento qualquer. Para destrunfar e explicar ao que vinha, o ex-primeiro-ministro protagonizou um conflito com a Juíza Susana Seca, que o repreendeu por ele ter abandonado a sala de audiências sem autorização, logo no início da sessão. Os episódios de conflito com o Tribunal têm-se sucedido. Depois da conferência de Bruxelas, Sócrates recorre agora para o Tribunal Europeu, para tentar suspender o julgamento. O advogado Dr. Delille pediu para as sessões serem transmitidas em direto na televisão, “para não serem só vocês a falar”, explicou a uma repórter.

Sócrates falou esta semana (terça 8 e quarta, 9). A estratégia parece ser clara: conseguir a anulação do julgamento. E joga tudo nos media, contando com eles para montar um espetáculo que possa ter repercussões internacionais. Poderão os repórteres furtar-se a amplificar o que Sócrates diz no intervalo e no fim de cada sessão? Podem, desde que as direções se ponham de acordo para tomar essa posição. Se Sócrates não responde às perguntas dos jornalistas, qual a necessidade de ter plantões à porta do Tribunal? O antigo governante não tem sido acompanhado pela sua boa estrela pelo menos em dois momentos, até agora. Primeiro foram as mortes brutais de Diogo Jota e André Silva; esta terça-feira, 8, foi a absolvição do réu no caso da grávida da Murtosa. Com o país, incrédulo, a ouvir a família da vítima a prometer justiça pelas próprias mãos, a primeira intervenção de Sócrates na sessão de julgamento da Operação Marquês perdeu impacto.

Avança a Lei da Imigração, com o Chega. A síntese da questão parece simplista: a imigração é um problema. Não é; a culpa é do PS. Não só; a solução está nas medidas restritivas. Talvez, mas. Ventura aproveitou a discussão sobre imigração para levar ao Parlamento uma lista de nomes estrangeiros de crianças das escolas de Lisboa. Isto para dizer que há imigrantes a mais. Santana Lopes (Now, 7), no mesmo registo, disse o que não podia ter dito. O chefe do Chega que viu a sua bandeira capturada pela AD e pelo Governo, está agora num processo de radicalização perigoso e verdadeiramente inaceitável.

A ERC mandou o CA da RTP ouvir o Conselho de Redação da televisão sobre a demissão de António José Teixeira. Só depois desse passo administrativo é que a ERC se pronunciará sobre a exoneração de Teixeira e a nomeação de Vítor Gonçalves. E se a opinião do CR, embora não vinculativa, for negativa? Está aqui montado um belo embrulho. Evitável.

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas e outras histórias, o episódio do submarino nuclear americano a recolher fruta e legumes no mar dos Açores transforma a base das Lajes numa delegação do MARL. Isto sim, isto é a verdadeira importância estratégica dos Açores. A morte do General Garcia dos Santos passou despercebida nos Media. Desatenção ou ignorância? Rocha Vieira foi promovido postumamente a General de 4 estrelas. Esperaram que o último governador de Macau morresse para o promoverem? E na Comporta, o povo não pode ir à praia?