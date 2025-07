​Amuar ou amplificar?

Os jornalistas podem voltar as costas a José Sócrates? “O jornalismo pode amuar?”, como pergunta João Miguel Tavares, no Público. Pode demitir-se do seu papel? E o seu papel é amplificar as teses de um réu, em permanente confronto com o MP? São perguntas que exigem uma reflexão serena e ponderada dos Media. Apesar disso, o julgamento de Sócrates (ninguém fala nos outros réus) tem dominado a atenção mediática. Só esta quarta, 16, se falou no julgamento do BES porque o Tribunal concedeu a Ricardo Salgado o estatuto de “maior acompanhado”. “Não reconhece o dinheiro, não sabe dizer o nome nem sabe assinar”. Francisco Proença de Carvalho andava há meses a dizer que Salgado estava muito doente e incapaz de se defender.

Um idoso supostamente agredido por jovens magrebinos em Torre Pacheco , uma pequena localidade de Múrcia, produziu uma caça ao imigrante nunca vista, com a invasão da pequena localidade por grupos armados de bastões. Pelo menos, foi assim que os Media portugueses trataram o caso. Torre Pacheco tem pouco mais de 40 mil habitantes, 30% dos quais imigrantes exteriores à UE, e, aparentemente, a população está cansada da conflitualidade permanente com as comunidades imigrantes e o aumento da criminalidade local.

O Jornal de Letras voltou às bancas esta semana, com uma semana de atraso. A redação suspendeu, em bloco, os contratos de trabalho. Novos incumprimentos nos pagamentos ao Estado complicam ainda mais a situação da Trust in News. Grande vitalidade parece mostrar a Media Livre com a publicação de uma edição especial da revista Flash. Sem regularidade estabelecida para publicação, o reaparecimento de títulos de imprensa é sempre uma boa notícia .

Embora o CA da RTP já tenha ouvido o CR, como foi imposto pela ERC, o regulador ainda não se explicou sobre a mudança na Direção de Informação da televisão pública. Em consequência deste impasse, todas as outras novas direções, incluindo as da rádio, ainda não entraram em funções.

Em Portugal houve violência do Estado, em Loures, nas demolições do Bairro do Talude. A ação da Câmara de Loures foi travada por uma providência cautelar a que o Tribunal deu provimento.

Em todas as situações da erradicação de barracas, criaram-se primeiro condições para alojar as famílias e só depois se procedeu ao derrube.

As televisões mostraram meninas e meninos, mulheres e homens tomados pelo desespero que mata a Esperança, incrédulos com a indignidade da sua condição. Como diz Dino d´Santiago num texto publicado no Instagram: “retirar toda a dignidade aqueles que continuam reduzidos a nada”.

Regular a imigração não consiste em arrasar o abrigo que resta a dezenas de famílias. É certo que estamos a menos de três meses das eleições autárquicas, mas exige-se à Câmara de Loures, como a outras, em nome da decência, que sejam encontradas soluções. Como dizia Helena Roseta, esta terça, 15, na SIC Notícias, a política não se faz com contas eleitorais.

O entusiasmo de alguns com a iniciativa camarária pode não ter o resultado eleitoral que imaginam. E, já agora, para regular a imigração era preciso trazer para a discussão a Lei da Nacionalidade? Não se discute a pertinência do debate, mas a oportunidade do momento. Em matéria de imigração, o Governo não se amarrou demasiado ao Chega?