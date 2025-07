​O Benfica vai jogar na Liga espanhola?

"Sem Esperança, sem confiança, qualquer um pode pegar no leme." Foi isto que o Cardeal Américo Aguiar, bispo de Setúbal, foi explicar às jornadas parlamentares do PSD.

Montenegro, parece não restarem dúvidas, quer pegar no leme no que diz respeito às autárquicas. Mesmo que tenha de provocar alguns desgostos aos habitantes do aparelho do partido. Depois de Maria das Dores em Setúbal, o PSD apoia Isaltino em Oeiras. Carlos Moedas junta CDS e IL para segurar Lisboa.

Haverá muitos putativos candidatos laranja à beira de um ataque de nervos. Montenegro deu instruções para romper com a habitual lógica partidária? Aparentemente, esta atitude contrasta com a prática de anos no aparelho do Estado.

Há um sortido fino de exemplos da transição direta do governo para empresas públicas; de Institutos Públicos para o Governo. Pacheco Pereira chamou-lhe há muitos anos um “ciclo infernal” com o qual era preciso romper.

Centeno, das Finanças para o Banco de Portugal; recentemente, Maria Lúcia do Amaral da Provedoria da Justiça para a Administração Interna; agora, Cristina Vaz Tomé, voa de secretária da Saúde para presidente do Metro de Lisboa. Sem pôr em causa, claro, a competência das pessoas, este trânsito permanente parece não ter fim. As opções em relação a alguns apoios autárquicos rompem com esta tendência? Depende. Dependerá dos resultados eleitorais.

No debate sobre o Estado da Nação exibiram-se um fanfarrão e um frouxo. Aguiar-Branco admoestou o frouxo. Desequilibrou-se, o presidente da AR. Deixou que o plano se inclinasse. Valeu o equilíbrio do primeiro-ministro.