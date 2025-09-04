O país ardeu como nunca em Agosto. Um horror que se repete todos os anos, aparentemente sem solução.

Este Verão, em Arganil, o maior incêndio florestal de que há memória em Portugal queimou 64 mil hectares.

Talvez Montenegro e a sua equipa não se tenham apercebido da dimensão exata da catástrofe quando o primeiro-ministro se sentou numa esplanada a beber cerveja com o Presidente da República e manteve a Festa do Pontal. Agastou-se com as televisões por mostrarem simultaneamente o Pontal e o país em chamas. Não deviam mostrar imagens dos incêndios que estavam a acontecer? Deviam ignorar o comício social-democrata? E a ajuda internacional? Não era necessária ou foi acionada demasiado tarde? A pouco mais de um mês das eleições autárquicas, a imagem que se instalou é que o PSD se deixou arder com a floresta. E, como sabemos, há fogos que ardem sem se ver.

Os vídeos de Ventura, o “bombeiro TikTok” na expressão de José Luís Carneiro, são um exercício do mais descabelado populismo que o chefe do Chega acredita que vai render-lhe votos em Outubro. Primeiro mostrou-se a apagar uma pequena chama de um incêndio já extinto; depois a transportar fardos de palha para ajudar na alimentação dos animais que ficaram sem pastos.

O Centro tem um duro teste nas eleições municipais. Será por isso que os socialistas no Porto (Pizarro) recrutam no universo político de Rui Moreira e em Lisboa (Leitão) federaram a esquerda? Com exceção do PC, sublinhe-se. Estamos perante dois PS ou é o reflexo do desespero com o avanço da direita? Sócrates voltou a Tribunal esta semana (terça, 2). As férias judiciais não produziram qualquer alteração na encenação que o ex-primeiro-ministro tanto aprecia. Sai do edifício em estilo forcado perante a besta e lança-se sobre os jornalistas que ali se perfilam. Regressa a discussão, cada vez mais pertinente: o que fazem ali jornalistas se Sócrates não se submete a perguntas? Diz o que entende sem ser contraditado. Não é o momento para as direções dos Media alinharem uma posição conjunta sobre o espetáculo?

Também esta semana, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar Jair Bolsonaro, acusado de planear um golpe de Estado. A defesa do ex-presidente diz que não há nenhuma prova do envolvimento de Bolsonaro nos ataques ao Palácio do Planalto. A generalidade dos observadores considera que a condenação é uma inevitabilidade. Alguns dos invasores da instituição federal brasileira já foram condenados a penas de 17 anos. Os juízes dão uma garantia: o Tribunal decidirá em 15 dias. O presidente da República disse que “Trump é um ativo russo”. Instalou-se uma berraria nacional e a indignação tomou conta de parte do país. Marcelo não disse mais do que toda a gente pensa e nada mais do que o Le Point escreveu na capa em Fevereiro deste ano: “O Homem de Moscovo”, com a foto do Presidente norte-americano. Tratou-se de uma gaffe semelhante às observações sobre Montenegro e Costa no jantar com os correspondentes estrangeiros em Portugal? Se não foi uma gaffe, é grave.