04 set, 2025 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
O país ardeu como nunca em Agosto. Um horror que se repete todos os anos, aparentemente sem solução.
Este Verão, em Arganil, o maior incêndio florestal de que há memória em Portugal queimou 64 mil hectares.
Talvez Montenegro e a sua equipa não se tenham apercebido da dimensão exata da catástrofe quando o primeiro-ministro se sentou numa esplanada a beber cerveja com o Presidente da República e manteve a Festa do Pontal. Agastou-se com as televisões por mostrarem simultaneamente o Pontal e o país em chamas. Não deviam mostrar imagens dos incêndios que estavam a acontecer? Deviam ignorar o comício social-democrata? E a ajuda internacional? Não era necessária ou foi acionada demasiado tarde?
A pouco mais de um mês das eleições autárquicas, a imagem que se instalou é que o PSD se deixou arder com a floresta. E, como sabemos, há fogos que ardem sem se ver.
Os vídeos de Ventura, o “bombeiro TikTok” na expressão de José Luís Carneiro, são um exercício do mais descabelado populismo que o chefe do Chega acredita que vai render-lhe votos em Outubro. Primeiro mostrou-se a apagar uma pequena chama de um incêndio já extinto; depois a transportar fardos de palha para ajudar na alimentação dos animais que ficaram sem pastos.
O Centro tem um duro teste nas eleições municipais. Será por isso que os socialistas no Porto (Pizarro) recrutam no universo político de Rui Moreira e em Lisboa (Leitão) federaram a esquerda? Com exceção do PC, sublinhe-se. Estamos perante dois PS ou é o reflexo do desespero com o avanço da direita?
Sócrates voltou a Tribunal esta semana (terça, 2). As férias judiciais não produziram qualquer alteração na encenação que o ex-primeiro-ministro tanto aprecia. Sai do edifício em estilo forcado perante a besta e lança-se sobre os jornalistas que ali se perfilam. Regressa a discussão, cada vez mais pertinente: o que fazem ali jornalistas se Sócrates não se submete a perguntas? Diz o que entende sem ser contraditado. Não é o momento para as direções dos Media alinharem uma posição conjunta sobre o espetáculo?
Justiça
Depois de uma pausa de mais de um mês para férias,(...)
Também esta semana, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar Jair Bolsonaro, acusado de planear um golpe de Estado. A defesa do ex-presidente diz que não há nenhuma prova do envolvimento de Bolsonaro nos ataques ao Palácio do Planalto. A generalidade dos observadores considera que a condenação é uma inevitabilidade. Alguns dos invasores da instituição federal brasileira já foram condenados a penas de 17 anos. Os juízes dão uma garantia: o Tribunal decidirá em 15 dias.
O presidente da República disse que “Trump é um ativo russo”. Instalou-se uma berraria nacional e a indignação tomou conta de parte do país. Marcelo não disse mais do que toda a gente pensa e nada mais do que o Le Point escreveu na capa em Fevereiro deste ano: “O Homem de Moscovo”, com a foto do Presidente norte-americano. Tratou-se de uma gaffe semelhante às observações sobre Montenegro e Costa no jantar com os correspondentes estrangeiros em Portugal? Se não foi uma gaffe, é grave.
O Presidente da República sublinhou que não se tra(...)
Uma flotilha navega em direção a Gaza, polvilhada de ativistas. Depois de uma partida falsa por causa do mau tempo, seguem a bordo, entre outros, Greta e Mortágua. Ninguém sabe se o cortejo chega a Gaza, o que não parece relevante. O objetivo de mobilizar os Media mundiais para a causa palestiniana está cumprido.
A SIC voltou a fechar Agosto com uma vitória, embora por escassa margem. São 6 meses consecutivos na liderança. A SIC Notícias é ultrapassada pelo Now. A RTP experimenta cada vez mais dificuldades. Situa-se, quase sempre, abaixo dos 10 pontos percentuais. O que não sendo uma surpresa, é uma realidade cada vez mais penosa. A atividade do sector parece estar de boa saúde.
O cabo tem mais um canal. Liderado por Sérgio Figueiredo, o “Conta Lá” anuncia debates em todos os municípios do país, no lançamento das eleições autárquicas. Mais de 100 jornalistas no terreno, 4 carros de exteriores, para mostrar o país que ninguém vê. Esperemos que a ideia matriz do canal vingue.
A Rádio mantém a vitalidade que se lhe reconhece. Mais de 5 milhões de portugueses ouvem rádios todos os dias. Em média 3 horas por dia. São resultados do Bareme, da Marktest (1º semestre 2025). 35/54 são os dois escalões etários mais representativos. Quer dizer: o futuro está assegurado.
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, a quem servem as notícias diárias sobre os problemas na saúde?
A legislação em vigor define um peso mínimo para os touros serem admitidos à lide. Não deveria estabelecer um peso máximo para poderem ser pegados?
A mãe das gémeas luso-brasileiras decidiu agora processar o médico que denunciou a situação de alegado favorecimento, a TVI, a jornalista Sandra Felgueiras e o repórter brasileiro que gravou a conversa que desencadeou a polémica. O que vai acontecer?
Um repórter de televisão pergunta a um jogador do Benfica no fim do jogo com o Fenerbahçe: “era imperial chegarem à Champions?” Imperial? Talvez seja imperioso o jovem repórter voltar à escola.