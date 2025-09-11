A desgraça do elevador da Glória, cujo desgoverno provocou 16 mortos e 21 feridos, produziu dois factos indesmentíveis. Um bom, outro nem tanto. A mobilização de meios e equipas dos media nacionais para cobrir a tragédia em contínuo e o acompanhamento subsequente, designadamente pelas televisões, com emissão, também dos principais jornais, a partir dos Restauradores é uma demonstração da vitalidade da CS tradicional. Outro facto, não tão desejável, foi o descarrilamento do confronto político sobre as “responsabilidades políticas” do atual presidente da CML. Acresce uma terceira verdade indiscutível, a mais importante, de resto, que deveria ser um fator de união em momento tão dramático: a resposta rápida, eficaz, competente de todas as forças envolvidas – polícias, emergência médica, Judiciária. Carlos Moedas esteve no terreno desde o primeiro instante, embora tenha proferido repetidamente a frase “Lisboa está de luto”, sem uma palavra de conforto para as vítimas e as suas famílias. Apesar do lapso, o presidente-candidato começou bem. Mas acabou mal. Foi à SIC (domingo, 7) explicar que não tem responsabilidade no sucedido e que, portanto, não se demite. Cometeu, pelo menos, dois erros: classificou como “sicários de Alexandra Leitão” quem tem vindo a público pedir a sua demissão; tropeçou, para dizer o mínimo, na forma como se referiu às condições em que Jorge Coelho se demitiu, na sequência do desastre de Entre-os-Rios. Juntou o dislate ao insulto. E abriu a porta à possibilidade de a política invadir a discussão da tragédia da Calçada da Glória, o que a um mês das autárquicas arrasta o debate eleitoral para um patamar que será muito difícil reverter. Pelo menos, em Lisboa. A expectativa de um passeio no parque para o candidato da coligação “Por ti Lisboa” parece ter-se esfumado na poeira levantada pela indignação com a referência feita ao antigo ministro socialista.

Novas Crónicas da Idade Mídia: A desgraça da Glória

O frente-a-frente entre Moedas e Leitão, na SIC, já na próxima segunda-feira, 15, dará o tom da campanha para a eleição de Lisboa. O tema da responsabilidade política do presidente da CML será uma espécie de Spinumviva 2.0? Os debates autárquicos arrancam nos canais TV de informação e nas televisões generalistas no dia anterior (domingo, 14) com o encontro entre Pedro Duarte (AD) e Manuel Pizarro (PS). O “Conta lá”, um novo canal no cabo, já estreou o seu modelo de 278 debates municipais. Uma boa ideia só exequível, como é evidente, num canal vocacionado para “mostrar o país”. 30 vagas excepcionais em Medicina, no Porto, produziram um desentendimento público entre o ministro da Educação e o Reitor da instituição portuense. Fernando Alexandre foi claro: o Reitor mentiu sobre a alegada pressão do Ministério. Se o Reitor apresentar a demissão, o ministro aceita. Aceita? A Academia não depende do Governo. Esta semana (3ªfeira, 9) André Ventura foi à TVI, com continuação na CNNP, explicar que não é candidato a Belém, mas como sabemos tudo pode acontecer. E arrumou, com a “habilidade” que se lhe reconhece, mais um embaraço para o partido dele: o mandatário concelhio do Chega, Marco Silva, detido pela GNR em flagrante alegadamente a atear um fogo, foi expulso do partido. Ventura não perde tempo com minudências. Foi assim com o “deputado das malas”, é assim agora com o mandatário Silva. “Atear fogos para apagar incêndios” é um excelente texto de Cláudia Santos, professora de Direito em Coimbra (Público, 9), justamente sobre esta bizarra coincidência de o Chega albergar um suposto pirómano e um “bombeiro TikTok”. Ainda ferve a detenção do “concelhio” e já Ventura tem outro embaraço para resolver. O seu candidato à Junta de Aradas (Aveiro) foi despedido do INEM (2019) por furto de “gasóleo das ambulâncias”. O Mundo está (cada vez) mais perigoso. Israel atacou Doha, na sequência do atentado de Jerusalém e bombardeou a capital do Iémen para atingir alvos houthis. Trump veio dizer que ficou desagradado com os ataques de Netanyahu a um país amigo como o Catar. A flotilha, em paragem técnica na Tunísia, foi alvo de dois ataques com drones, que os ativistas atribuem aos israelitas. Telavive não comenta. Aparentemente, ninguém para o Estado de Israel.