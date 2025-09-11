Menu
Renascença Renascença
Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um programa Renascença para ouvir todos os domingos, às 12h, ou a partir de quinta-feira em podcast.
A+ / A-
Arquivo
A desgraça da Glória

Novas Crónicas da Idade Mídia

A desgraça da Glória

11 set, 2025 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


O acidente do elevador da Glória, a resposta de Carlos Moedas, o debate que vai colocar Moedas e Leitão frente-a-frente na SIC já na próxima segunda-feira, as 30 vagas excecionais a Medicina no Porto, a (não) candidatura de André Ventura a Belém... E o mundo, que está cada vez mais perigoso. De tudo isto e muito mais se fala nesta edição das Novas Crónicas da Idade Mídia.

A desgraça do elevador da Glória, cujo desgoverno provocou 16 mortos e 21 feridos, produziu dois factos indesmentíveis. Um bom, outro nem tanto. A mobilização de meios e equipas dos media nacionais para cobrir a tragédia em contínuo e o acompanhamento subsequente, designadamente pelas televisões, com emissão, também dos principais jornais, a partir dos Restauradores é uma demonstração da vitalidade da CS tradicional. Outro facto, não tão desejável, foi o descarrilamento do confronto político sobre as “responsabilidades políticas” do atual presidente da CML. Acresce uma terceira verdade indiscutível, a mais importante, de resto, que deveria ser um fator de união em momento tão dramático: a resposta rápida, eficaz, competente de todas as forças envolvidas – polícias, emergência médica, Judiciária.

Carlos Moedas esteve no terreno desde o primeiro instante, embora tenha proferido repetidamente a frase “Lisboa está de luto”, sem uma palavra de conforto para as vítimas e as suas famílias. Apesar do lapso, o presidente-candidato começou bem. Mas acabou mal. Foi à SIC (domingo, 7) explicar que não tem responsabilidade no sucedido e que, portanto, não se demite. Cometeu, pelo menos, dois erros: classificou como “sicários de Alexandra Leitão” quem tem vindo a público pedir a sua demissão; tropeçou, para dizer o mínimo, na forma como se referiu às condições em que Jorge Coelho se demitiu, na sequência do desastre de Entre-os-Rios. Juntou o dislate ao insulto. E abriu a porta à possibilidade de a política invadir a discussão da tragédia da Calçada da Glória, o que a um mês das autárquicas arrasta o debate eleitoral para um patamar que será muito difícil reverter. Pelo menos, em Lisboa. A expectativa de um passeio no parque para o candidato da coligação “Por ti Lisboa” parece ter-se esfumado na poeira levantada pela indignação com a referência feita ao antigo ministro socialista.

O frente-a-frente entre Moedas e Leitão, na SIC, já na próxima segunda-feira, 15, dará o tom da campanha para a eleição de Lisboa. O tema da responsabilidade política do presidente da CML será uma espécie de Spinumviva 2.0? Os debates autárquicos arrancam nos canais TV de informação e nas televisões generalistas no dia anterior (domingo, 14) com o encontro entre Pedro Duarte (AD) e Manuel Pizarro (PS). O “Conta lá”, um novo canal no cabo, já estreou o seu modelo de 278 debates municipais. Uma boa ideia só exequível, como é evidente, num canal vocacionado para “mostrar o país”.

30 vagas excepcionais em Medicina, no Porto, produziram um desentendimento público entre o ministro da Educação e o Reitor da instituição portuense. Fernando Alexandre foi claro: o Reitor mentiu sobre a alegada pressão do Ministério. Se o Reitor apresentar a demissão, o ministro aceita. Aceita? A Academia não depende do Governo.

Esta semana (3ªfeira, 9) André Ventura foi à TVI, com continuação na CNNP, explicar que não é candidato a Belém, mas como sabemos tudo pode acontecer. E arrumou, com a “habilidade” que se lhe reconhece, mais um embaraço para o partido dele: o mandatário concelhio do Chega, Marco Silva, detido pela GNR em flagrante alegadamente a atear um fogo, foi expulso do partido. Ventura não perde tempo com minudências. Foi assim com o “deputado das malas”, é assim agora com o mandatário Silva. “Atear fogos para apagar incêndios” é um excelente texto de Cláudia Santos, professora de Direito em Coimbra (Público, 9), justamente sobre esta bizarra coincidência de o Chega albergar um suposto pirómano e um “bombeiro TikTok”. Ainda ferve a detenção do “concelhio” e já Ventura tem outro embaraço para resolver. O seu candidato à Junta de Aradas (Aveiro) foi despedido do INEM (2019) por furto de “gasóleo das ambulâncias”.

O Mundo está (cada vez) mais perigoso. Israel atacou Doha, na sequência do atentado de Jerusalém e bombardeou a capital do Iémen para atingir alvos houthis. Trump veio dizer que ficou desagradado com os ataques de Netanyahu a um país amigo como o Catar. A flotilha, em paragem técnica na Tunísia, foi alvo de dois ataques com drones, que os ativistas atribuem aos israelitas. Telavive não comenta. Aparentemente, ninguém para o Estado de Israel.

Van der Leyen foi aplaudida pela esmagadora maioria dos deputados europeus na apresentação da proposta de novas sanções contra Israel. Sanções duras que dificilmente terão a aprovação de Alemanha, Hungria e Eslovénia, para citar apenas alguns Estados membros que têm manifestado reservas ao endurecimento da relação da União com Israel. Será possível conciliar divergências e ouvir a UE a uma só voz?

Com Paris a arder com novas revoltas nas ruas contra os cortes orçamentais, Macron indicou Sebastien Lecornu para o cargo, depois da François Bayrou, o terceiro primeiro-ministro em 12 meses, ter sido enterrado (expressão do Libération) na Assembleia Nacional pelo bloqueio da França Insubmissa e do partido de Le Pen. O “teste da verdade” - défice orçamental de 114% do PIB - proposto por Bayrou esbarrou na absoluta indiferença das oposições. Com a atual composição da AN, haverá algum Governo de Macron que resista?

Montenegro em viagem pela China e Japão, é o primeiro chefe de governo da União a visitar Pequim, depois da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, em que Xi Jinping juntou Putin, Kim Jon-un e outros interessados em torno do objetivo estratégico de estabelecer uma nova ordem mundial. O primeiro-ministro tem por hábito dizer que é um “homem de pontes”. Dadas as relações históricas com Pequim, Portugal poderá ajudar a promover a aproximação entre a UE e a República Popular. Poderá?

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, porque é que ninguém age em relação à apanha de amêijoa no Samouco? Dada a acumulação de casos de polícia no Chega, será que o Governo-sombra de Ventura, tantas vezes anunciado, contemplará uma Secretaria de Estado da Delinquência? Porque é que Ronaldo não fala nos jogos da seleção?

Dina Aguiar termina este mês a sua longa carreira na RTP. Fica aqui um abraço de reconhecimento.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.