A Impresa está em negociações com grupo Media for Europe (MFE), da família Berlusconi, para a cedência do controlo acionista da empresa, proprietária da SIC e do Expresso. A notícia é do Il Messagero, que cita uma fonte italiana. O MFE tem operações consolidadas em Itália e Espanha, acaba de entrar no mercado alemão de televisão, detém cinco rádios em Itália, negoceia a aquisição da Cadena SER detida pela Prisa (El País). O jornal ECO diz que o grupo italiano pretende adquirir 75% da Impresa, no âmbito da estratégia de expansão do grupo na Europa. O negócio é complexo e vai levar o seu tempo, que poderá prolongar-se, dado o interesse repentino de empresários portugueses. Para a SIC não cair em mãos estrangeiras, dizem. Nunca até agora a televisão de Balsemão havia estimulado o patriotismo do empresariado doméstico. Este arrebatamento patriótico nunca se manifestou com a transferência de Bancos ou da EDP para outras soberanias. Talvez os Media produzam hoje um interesse particular, designadamente a SIC e o Expresso. Esta manifestação pública de intenso afeto acaba por revelar-se no exato momento em que a Impresa comunica as negociações com o grupo italiano e o preço das ações em Bolsa duplica. Coincidência?

Veja as Novas Crónicas da Idade Mídia

A MediaLivre também interessada, legitimamente, no desfecho do processo negocial da Impresa, começou a exibir esta quarta-feira, 1, uma série de três episódios sobre Berlusconi, ascensão e queda (Now). O MFE é dirigido por Pier Berlusconi, filho do antigo empresário e político, várias vezes primeiro-ministro de Itália. Mais uma coincidência? Para quem não acredita em coincidências, as duas iniciativas – manifestação de interesse de nacionais na SIC e a transmissão de um documentário sobre Berlusconi - não parecem ingénuas. iniciativa parlamentar do Livre para restringir a publicidade a apostas online vão ser discutidas na especialidade. Visam estabelecer limites à publicidade de jogos e apostas na Internet; proibição de publicitação deste tipo de jogos por influencers digitais e figuras públicas, proibição do patrocínio de eventos e competições (no caso, o futebol), obrigatoriedade de avisos sobre o perigo de adição em todos os jogos de azar. A venda da raspadinha, que não é digital, escapou ao crivo. Proibir, resolve? Regra geral, não. Mas talvez seja necessário impor regras de responsabilidade social à ação de figuras públicas nestas matérias.

O partido Chega está mais uma vez envolvido numa sucessão de episódios que destroem o módico de credibilidade que eventualmente tenha criado junto dos eleitores. Um partido político, por maioria de razão, precisa de estabelecer com o seu povo uma relação de confiança. A sondagem que afinal é um questionário; a legendagem do vídeo que escrevia “porrada” onde se dizia “morada”; o “deputado beijoqueiro”, sentado na mesa das Presidência da AR. E a Rita, que não está arrependida de ter publicado nas redes sociais uma lista de nomes de crianças estrangeiras – com o consequente prolongamento para o Parlamento – apesar do acordo extrajudicial que fez com os pais da criança queixosa, são exemplos eloquentes do contrário. Arrancou a campanha para as eleições autárquicas da próxima semana. Dores Meira, candidata independente a Setúbal, investigada. Mithá Ribeiro, que abandonou o Chega, decidiu não ir a votos em Pombal. Habitação e criminalidade dominaram o debate pelo Porto. O Metrobus é um enigma: como foi possível chegar a este estado? Todos querem reformular o projeto. O Chega acabava com ele e pedia ao Estado a devolução dos 80 milhões já ali enterrados. Qual é a responsabilidade do Estado Central no desnorte portuense? Pedro Duarte (32%) tem vantagem sobre Manuel Pizarro (29%), embora com uma diferença dentro da margem de erro. (U.Católica para Público, A1 e RTP, quarta, 1) “Acordo Histórico”, disseram as televisões esta segunda-feira, 29, para qualificar o entendimento de Trump e Netanyahu para o fim da guerra em Gaza. O Hamas ainda não se explicou. O presidente americano decidiu que será ele próprio a liderar a estrutura para a transição na administração do território, embora Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, tenha sido o escolhido para chefiar esta missão.