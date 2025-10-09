Menu
Renascença Renascença
Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um programa Renascença para ouvir todos os domingos, às 12h, ou a partir de quinta-feira em podcast.
A+ / A-
Arquivo
​Comentadores virtuais?

Novas Crónicas da Idade Mídia

​Comentadores virtuais?

09 out, 2025 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


Os comentadores virtuais da plataforma "Conta Lá", a receção aos portugueses que estiveram na flotilha humanitária, a absolvição de Joana Marques, a abertura (ou não) de um inquértito à Spinumviva e os 27 dias no cargo do primeiro-ministro francês são alguns dos temas em debate nesta edição das Novas Crónicas da Idade Mídia.

Os portugueses da flotilha foram recebidos no aeroporto de Lisboa como estrelas pop ou jogadores de futebol após uma conquista internacional. As televisões interromperam as emissões para mostrarem ao país a festa da Portela. Falta de contenção dos Media? Certamente. As vítimas de Gaza continuam no mesmo sítio, rodeadas de destruição e sofrimento. Não havia nada para celebrar.

Os recepcionistas do aeroporto serão talvez os mesmos que rasgaram o “Enigma de Israel” em manifestação contra o autor, Henrique Cymerman, na apresentação do livro. A publicação do correspondente da SIC acontece dois anos depois do ataque do Hamas a Israel.
Para ilustrar o aniversário da ação terrorista, o Público não encontrou melhor do que publicar uma fotografia de Gaza a toda a largura da primeira página (terça, 7), com o título “Palestina, a destruição de um território e de um povo”. Um equívoco, no mínimo.

O “Jornal da Noite” decidiu ouvir Joana Marques, a humorista absolvida; a TVI optou pelos autores da acusação, os Anjos. Uma espécie de frente-a-frente por interposta pessoa. Os portugueses preferiram ver a SIC.

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Entrevista

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Humorista sublinha em entrevista que a exigência d(...)

Na emissão especial das eleições autárquicas, o Conta Lá estreia os comentadores virtuais Helena Monteiro Santos, especialista em desenvolvimento regional; e Ricardo Mendes Pereira, politólogo e especialista em poder local. Será o primeiro canal de televisão a utilizar “avatares” como comentadores.
O Conta Lá informa que “usa IA não para substituir jornalistas, mas para criar formatos que permitam análise especializada contínua e acessível sobre os 308 municípios portugueses – algo humanamente impossível de cobrir com a mesma profundidade através de comentadores tradicionais”.
A ERC tem em consulta pública a definição de uma estratégia de regulação do uso da inteligência artificial (IA) na comunicação social. A ERC? Mas o Governo não entregou a tutela da IA à ANACOM? Será com a emergência de regulação destas matérias que acabaremos por caminhar para a criação de uma entidade única de Regulação?

Afinal não foi aberto nenhum inquérito à Spinumviva. Os Procuradores entendem que deve ser aberto um inquérito a Montenegro. Mas empurraram a decisão para o Procurador-Geral. Alguém se baralhou. A coisa correu mal. A Justiça continua, de resto, na primeira linha da atualidade. Ivo Rosa estava a ser investigado e foi escutado durante três anos. Recorde-se que o magistrado arrasou a instrução do processo da Operação Marquês. Aparentemente, o MP não apreciou. O movimento dos 50 manifestou-se escandalizado; Sócrates diz que a investigação ao juiz lhe provoca um “esgar de repugnância”.

"Seria vantajoso para o primeiro-ministro" se PGR abrisse inquérito, diz Fernando Negrão

Caso Spinumviva

"Seria vantajoso para o primeiro-ministro" se PGR abrisse inquérito, diz Fernando Negrão

Em declarações à Renascença, o antigo ministro da (...)

Centeno fica no Banco de Portugal, como assessor do novo Governador, Álvaro Santos Pereira. O ex-ministro de Passos Coelho, no discurso de tomada posse deixou um recado claro ao Governo: cuidado com o imobiliário. Com o caminho que a coisa leva, podemos vir a estar perante um risco sistémico. Quem avisa...

Sébastien Lecornu, nomeado primeiro-ministro de França há menos de um mês, demitiu-se poucas horas (14) depois de anunciar a constituição do Governo. Era o 5º primeiro-ministro de Macron nos últimos três anos, o mais curto governo da história recente de França.
O Libération faz capa (terça, 7) com uma foto de três dirigentes franceses, entre os quais Macron e Lecornu, com o título “Les incapables”. Eloquente.
Resta alguma saída a Macron? No atual momento da Europa e do Mundo, o novo impasse governamental na segunda economia da zona euro é aterrador.
Putin apareceu nas televisões a informar que não tem drones para atingir Lisboa. O moderador apressou-se a explicar que o homem estava a brincar e, no caso, o tema era delicado porque “os portugueses não têm sentido de humor”. O chefe do Kremlin, sossegou-o. Não era uma piada. Fica o aviso.

Primeiro-ministro francês demite-se e culpa "inflexibilidade" dos partidos

Crise em França

Primeiro-ministro francês demite-se e culpa "inflexibilidade" dos partidos

Lecornu levava apenas 27 dias no cargo, depois de (...)

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, não haverá tecnologia aplicável ao futebol para medir a “intensidade dos puxões nas camisolas”? Quem manda em Valongo? Centeno, de saída do cargo de Governador, mandou fazer um hino. Por que carga de água precisa o Banco de Portugal de um hino? José Luís Carneiro quer mais um feriado: a batalha de São Mamede. E porque não Aljubarrota ou Montes Claros? Por que é que o secretário de estado da presidência, Rui Armindo Freitas, empresário textil e com um interesante património, aceita receber 750€ de subsídio de instalação, porque não reside em Lisboa. É legal. Mas será eticamente aceitável?

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
​Coincidência?
02 out, 2025

​Coincidência?

Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.