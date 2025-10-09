09 out, 2025 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
Os portugueses da flotilha foram recebidos no aeroporto de Lisboa como estrelas pop ou jogadores de futebol após uma conquista internacional. As televisões interromperam as emissões para mostrarem ao país a festa da Portela. Falta de contenção dos Media? Certamente. As vítimas de Gaza continuam no mesmo sítio, rodeadas de destruição e sofrimento. Não havia nada para celebrar.
Os recepcionistas do aeroporto serão talvez os mesmos que rasgaram o “Enigma de Israel” em manifestação contra o autor, Henrique Cymerman, na apresentação do livro. A publicação do correspondente da SIC acontece dois anos depois do ataque do Hamas a Israel.
Para ilustrar o aniversário da ação terrorista, o Público não encontrou melhor do que publicar uma fotografia de Gaza a toda a largura da primeira página (terça, 7), com o título “Palestina, a destruição de um território e de um povo”. Um equívoco, no mínimo.
O “Jornal da Noite” decidiu ouvir Joana Marques, a humorista absolvida; a TVI optou pelos autores da acusação, os Anjos. Uma espécie de frente-a-frente por interposta pessoa. Os portugueses preferiram ver a SIC.
Na emissão especial das eleições autárquicas, o Conta Lá estreia os comentadores virtuais Helena Monteiro Santos, especialista em desenvolvimento regional; e Ricardo Mendes Pereira, politólogo e especialista em poder local. Será o primeiro canal de televisão a utilizar “avatares” como comentadores.
O Conta Lá informa que “usa IA não para substituir jornalistas, mas para criar formatos que permitam análise especializada contínua e acessível sobre os 308 municípios portugueses – algo humanamente impossível de cobrir com a mesma profundidade através de comentadores tradicionais”.
A ERC tem em consulta pública a definição de uma estratégia de regulação do uso da inteligência artificial (IA) na comunicação social. A ERC? Mas o Governo não entregou a tutela da IA à ANACOM? Será com a emergência de regulação destas matérias que acabaremos por caminhar para a criação de uma entidade única de Regulação?
Afinal não foi aberto nenhum inquérito à Spinumviva. Os Procuradores entendem que deve ser aberto um inquérito a Montenegro. Mas empurraram a decisão para o Procurador-Geral. Alguém se baralhou. A coisa correu mal. A Justiça continua, de resto, na primeira linha da atualidade. Ivo Rosa estava a ser investigado e foi escutado durante três anos. Recorde-se que o magistrado arrasou a instrução do processo da Operação Marquês. Aparentemente, o MP não apreciou. O movimento dos 50 manifestou-se escandalizado; Sócrates diz que a investigação ao juiz lhe provoca um “esgar de repugnância”.
Centeno fica no Banco de Portugal, como assessor do novo Governador, Álvaro Santos Pereira. O ex-ministro de Passos Coelho, no discurso de tomada posse deixou um recado claro ao Governo: cuidado com o imobiliário. Com o caminho que a coisa leva, podemos vir a estar perante um risco sistémico. Quem avisa...
Sébastien Lecornu, nomeado primeiro-ministro de França há menos de um mês, demitiu-se poucas horas (14) depois de anunciar a constituição do Governo. Era o 5º primeiro-ministro de Macron nos últimos três anos, o mais curto governo da história recente de França.
O Libération faz capa (terça, 7) com uma foto de três dirigentes franceses, entre os quais Macron e Lecornu, com o título “Les incapables”. Eloquente.
Resta alguma saída a Macron? No atual momento da Europa e do Mundo, o novo impasse governamental na segunda economia da zona euro é aterrador.
Putin apareceu nas televisões a informar que não tem drones para atingir Lisboa. O moderador apressou-se a explicar que o homem estava a brincar e, no caso, o tema era delicado porque “os portugueses não têm sentido de humor”. O chefe do Kremlin, sossegou-o. Não era uma piada. Fica o aviso.
Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, não haverá tecnologia aplicável ao futebol para medir a “intensidade dos puxões nas camisolas”? Quem manda em Valongo? Centeno, de saída do cargo de Governador, mandou fazer um hino. Por que carga de água precisa o Banco de Portugal de um hino? José Luís Carneiro quer mais um feriado: a batalha de São Mamede. E porque não Aljubarrota ou Montes Claros? Por que é que o secretário de estado da presidência, Rui Armindo Freitas, empresário textil e com um interesante património, aceita receber 750€ de subsídio de instalação, porque não reside em Lisboa. É legal. Mas será eticamente aceitável?