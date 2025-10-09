Os portugueses da flotilha foram recebidos no aeroporto de Lisboa como estrelas pop ou jogadores de futebol após uma conquista internacional. As televisões interromperam as emissões para mostrarem ao país a festa da Portela. Falta de contenção dos Media? Certamente. As vítimas de Gaza continuam no mesmo sítio, rodeadas de destruição e sofrimento. Não havia nada para celebrar. Os recepcionistas do aeroporto serão talvez os mesmos que rasgaram o “Enigma de Israel” em manifestação contra o autor, Henrique Cymerman, na apresentação do livro. A publicação do correspondente da SIC acontece dois anos depois do ataque do Hamas a Israel.

Para ilustrar o aniversário da ação terrorista, o Público não encontrou melhor do que publicar uma fotografia de Gaza a toda a largura da primeira página (terça, 7), com o título “Palestina, a destruição de um território e de um povo”. Um equívoco, no mínimo. O “Jornal da Noite” decidiu ouvir Joana Marques, a humorista absolvida; a TVI optou pelos autores da acusação, os Anjos. Uma espécie de frente-a-frente por interposta pessoa. Os portugueses preferiram ver a SIC.

Na emissão especial das eleições autárquicas, o Conta Lá estreia os comentadores virtuais Helena Monteiro Santos, especialista em desenvolvimento regional; e Ricardo Mendes Pereira, politólogo e especialista em poder local. Será o primeiro canal de televisão a utilizar “avatares” como comentadores.

O Conta Lá informa que “usa IA não para substituir jornalistas, mas para criar formatos que permitam análise especializada contínua e acessível sobre os 308 municípios portugueses – algo humanamente impossível de cobrir com a mesma profundidade através de comentadores tradicionais”.

A ERC tem em consulta pública a definição de uma estratégia de regulação do uso da inteligência artificial (IA) na comunicação social. A ERC? Mas o Governo não entregou a tutela da IA à ANACOM? Será com a emergência de regulação destas matérias que acabaremos por caminhar para a criação de uma entidade única de Regulação?

Afinal não foi aberto nenhum inquérito à Spinumviva. Os Procuradores entendem que deve ser aberto um inquérito a Montenegro. Mas empurraram a decisão para o Procurador-Geral. Alguém se baralhou. A coisa correu mal. A Justiça continua, de resto, na primeira linha da atualidade. Ivo Rosa estava a ser investigado e foi escutado durante três anos. Recorde-se que o magistrado arrasou a instrução do processo da Operação Marquês. Aparentemente, o MP não apreciou. O movimento dos 50 manifestou-se escandalizado; Sócrates diz que a investigação ao juiz lhe provoca um “esgar de repugnância”.

Centeno fica no Banco de Portugal, como assessor do novo Governador, Álvaro Santos Pereira. O ex-ministro de Passos Coelho, no discurso de tomada posse deixou um recado claro ao Governo: cuidado com o imobiliário. Com o caminho que a coisa leva, podemos vir a estar perante um risco sistémico. Quem avisa... Sébastien Lecornu, nomeado primeiro-ministro de França há menos de um mês, demitiu-se poucas horas (14) depois de anunciar a constituição do Governo. Era o 5º primeiro-ministro de Macron nos últimos três anos, o mais curto governo da história recente de França.

O Libération faz capa (terça, 7) com uma foto de três dirigentes franceses, entre os quais Macron e Lecornu, com o título “Les incapables”. Eloquente.

Resta alguma saída a Macron? No atual momento da Europa e do Mundo, o novo impasse governamental na segunda economia da zona euro é aterrador.

Putin apareceu nas televisões a informar que não tem drones para atingir Lisboa. O moderador apressou-se a explicar que o homem estava a brincar e, no caso, o tema era delicado porque “os portugueses não têm sentido de humor”. O chefe do Kremlin, sossegou-o. Não era uma piada. Fica o aviso.

