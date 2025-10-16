​O fenómeno do Entroncamento

Uma longa noite eleitoral, que assinala o regresso da designação RTPNotícias para o canal de informação da RTP e a estreia de avatares como comentadores no Conta Lá. Isto para lá do novo “fenómeno do Entroncamento”, que é uma coisa que se deu no exato momento em que convergiram para aquela zona do país todas as televisões disponíveis para mostrarem o encontro de Ventura com o autarca eleito. A CMTV mostrou a viagem que fazia no automóvel do Dr. Ventura em simultâneo com o discurso do Presidente do PSD, vencedor das eleições. A RTP foi mais contida, mostrou a chegada do chefe do Chega, mas não ficou para ouvi-lo repetir o que já tinha dito ao longo da noite.

Apesar da grande proximidade entre eleitores e eleitos, as eleições de domingo, 12, registaram um elevado índice de abstenção. Não surpreende.

O encerramento de rádios, com ligação efetiva às comunidades locais, e a deficiente distribuição de jornais, quer regionais, quer nacionais, determina que mais de metade do país corra o sério risco de ficar sem cobertura jornalística profissional. Logo com o direito à informação irremediavelmente afetado.

Jornalistas da Visão tentam manter a continuidade da revista. Rui Tavares Guedes, o diretor da publicação, pede ao Governo que “cumpra as suas promessas de apoio à comunicação social e não dificulte o processo de venda de uma empresa que já foi considerada insolvente”. A ERC ainda não disse nada.

A MTV vai encerrar os seus canais de música na Europa até ao fim do ano, 44 anos depois do início da atividade. A queda significativa de audiências e, sobretudo, a alteração dos hábitos de consumo de música, estão na origem da decisão da Paramount, proprietária da MTV, que pretende reduzir drasticamente os custos da operação. Mais do que um ciclo que se fecha, parece ser o fim de uma era.

André Ventura poderá ter tido nesta eleição uma dura prova da sua real implantação no eleitorado. Apareceu em todos os cartazes de todos os locais onde o Chega concorreu. O resultado foi cerca de metade dos votos obtidos nas legislativas. Todos sabemos que se trata de eleições diferentes, mas a verdade é que André Ventura quis submeter-se a este escrutínio. Que impacto terá este resultado na corrida presidencial Ventura?