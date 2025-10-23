Menu
Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito. Todas as semanas, leem, ouvem, veem… E não podem ignorar. Um programa Renascença para ouvir todos os domingos, às 12h, ou a partir de quinta-feira em podcast.
Arquivo
​O cabo da fatalidade

23 out, 2025 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


O adeus a Balsemão, as bofetadas num reality show, os episódios de violência da última semana, as conclusões do relatório ao elevador da Glória e a crise em França são alguns dos temas discutidos nesta edição das Novas Crónicas da Idade Mídia.

Morreu Francisco Pinto Balsemão. Um transformador, um combatente pela Liberdade, com obra feita e reconhecida, uma referência para todos os jornalistas e profissionais de comunicação. Um patrão dos Media, na dimensão exata do que um patrão deve ser, que investe nas estruturas, incentiva a criatividade, estimula iniciativas, estabelece processos de retribuição à sociedade.
Talvez agora, com a sua partida, o país reconheça a verdadeira dimensão e alcance da sua ação. Nestes nossos dias de incerteza e de tentações de vária natureza sobre a comunicação social, o desaparecimento do jornalista fundador do Expresso e da SIC, é um momento de comoção nacional.

Todos sabemos o que diria e qual a posição que tomaria face às novas regras impostas aos jornalistas acreditados no Pentágono. Não podem publicar informação que não seja previamente validada pelo Departamento de Defesa. Agências internacionais, jornais e televisões de referência abandonaram os seus postos. Balsemão, que viveu a censura prévia, seria o primeiro a tomar semelhante posição.
O cabo da fatalidade
Veja o vídeo do programa Novas Crónicas da Idade Mídia

Uma semana depois da estreia da RTPNotícias, o que mudou no canal de informação público?

Na TVI, do pontapé de Marco às bofetadas de Vera passaram 25 anos. Pelo visto, as agressões continuam a render audiência. A “Casa dos Segredos” conseguiu o melhor resultado do ano após Vera ter aplicado 4 bofetadas ao seu interlocutor. Como há 25 anos – com o pontapé de Marco – o episódio foi transmitido ao longo da programação, incluindo o “Jornal Nacional”. Num quarto de século, não andámos nada? Não.

5 pessoas baleadas numa semana; a apreensão pela PSP de um carregamento brutal de droga, que já abriu uma crise de ciúmes com a PJ; uma vereadora de Vagos encontrada morta; facadas num centro de atendimento em Santarém; José Manuel Anes, presidente do Observatório de Segurança Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) esfaqueado pela própria filha.
Embora de natureza diferente, trata-se de violência que adensa a percepção do clima em que estamos a viver. Será só perceção? E a outra violência, a que resulta da incúria ou incompetência do Estado? É ainda mais pesada e difícil de suportar e aceitar.

O relatório preliminar da Carris sobre o acidente no Elevador da Glória é arrasador. O cabo não estava certificado para utilização que envolvesse transporte de pessoas. Morreram 16 pessoas. Que empresa de manutenção é esta? Estava certificada para a função? Carlos Moedas, finalmente, decidiu não reconduzir a administração da Carris.

França está a braços com crises governamentais sucessivas, com um défice que caminha perigosamente para o insustentável. Sarkozy foi encarcerado esta terça-feira, 21. Um acontecimento sem precedentes na V República francesa.
Nas instalações da Santé vai ocupar o tempo com a leitura do Conde de Monte Cristo, que fez questão de mostrar às câmaras das televisões, para sublinhar que tal como o protagonista do livro, foi preso injustamente por um crime que não cometeu.
Uma escada, sete minutos e uma lambreta serviram para assaltar o Louvre, num pacato domingo parisiense e levar as joias de Napoleão. A França, nestes nossos dias, não há nada que não lhe aconteça.

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, porque é que todos os partidos políticos querem ter candidatos à presidência? Faz algum sentido reintroduzir as bebidas alcoólicas nos recintos desportivos? Porque é que não há VAR em todas as eliminatórias da Taça? Encher os pneus do automóvel em Espanha, custa um euro. A ideia pode tornar-se ibérica?
