​O cabo da fatalidade

Todos sabemos o que diria e qual a posição que tomaria face às. Não podem publicar informação que não seja previamente validada pelo Departamento de Defesa. Agências internacionais, jornais e televisões de referência abandonaram os seus postos. Balsemão, que viveu a censura prévia, seria o primeiro a tomar semelhante posição.

Morreu Francisco Pinto Balsemão . Um transformador, um combatente pela Liberdade, com obra feita e reconhecida, uma referência para todos os jornalistas e profissionais de comunicação. Um patrão dos Media, na dimensão exata do que um patrão deve ser, que investe nas estruturas, incentiva a criatividade, estimula iniciativas, estabelece processos de retribuição à sociedade. Talvez agora, com a sua partida, o país reconheça a verdadeira dimensão e alcance da sua ação. Nestes nossos dias de incerteza e de tentações de vária natureza sobre a comunicação social, o desaparecimento do jornalista fundador do Expresso e da SIC, é um momento de comoção nacional.

Uma semana depois da estreia da RTPNotícias, o que mudou no canal de informação público?

Na TVI, do pontapé de Marco às bofetadas de Vera passaram 25 anos. Pelo visto, as agressões continuam a render audiência. A “Casa dos Segredos” conseguiu o melhor resultado do ano após Vera ter aplicado 4 bofetadas ao seu interlocutor. Como há 25 anos – com o pontapé de Marco – o episódio foi transmitido ao longo da programação, incluindo o “Jornal Nacional”. Num quarto de século, não andámos nada? Não.

5 pessoas baleadas numa semana; a apreensão pela PSP de um carregamento brutal de droga, que já abriu uma crise de ciúmes com a PJ; uma vereadora de Vagos encontrada morta; facadas num centro de atendimento em Santarém; José Manuel Anes, presidente do Observatório de Segurança Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) esfaqueado pela própria filha.

Embora de natureza diferente, trata-se de violência que adensa a percepção do clima em que estamos a viver. Será só perceção? E a outra violência, a que resulta da incúria ou incompetência do Estado? É ainda mais pesada e difícil de suportar e aceitar.

O relatório preliminar da Carris sobre o acidente no Elevador da Glória é arrasador. O cabo não estava certificado para utilização que envolvesse transporte de pessoas. Morreram 16 pessoas. Que empresa de manutenção é esta? Estava certificada para a função? Carlos Moedas, finalmente, decidiu não reconduzir a administração da Carris.