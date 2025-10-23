​O cabo da fatalidade

23 out, 2025 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo
Morreu Francisco Pinto Balsemão. Um transformador, um combatente pela Liberdade, com obra feita e reconhecida, uma referência para todos os jornalistas e profissionais de comunicação. Um patrão dos Media, na dimensão exata do que um patrão deve ser, que investe nas estruturas, incentiva a criatividade, estimula iniciativas, estabelece processos de retribuição à sociedade.
Talvez agora, com a sua partida, o país reconheça a verdadeira dimensão e alcance da sua ação. Nestes nossos dias de incerteza e de tentações de vária natureza sobre a comunicação social, o desaparecimento do jornalista fundador do Expresso e da SIC, é um momento de comoção nacional.
Uma semana depois da estreia da RTPNotícias, o que mudou no canal de informação público?
Na TVI, do pontapé de Marco às bofetadas de Vera passaram 25 anos. Pelo visto, as agressões continuam a render audiência. A “Casa dos Segredos” conseguiu o melhor resultado do ano após Vera ter aplicado 4 bofetadas ao seu interlocutor. Como há 25 anos – com o pontapé de Marco – o episódio foi transmitido ao longo da programação, incluindo o “Jornal Nacional”. Num quarto de século, não andámos nada? Não.
5 pessoas baleadas numa semana; a apreensão pela PSP de um carregamento brutal de droga, que já abriu uma crise de ciúmes com a PJ; uma vereadora de Vagos encontrada morta; facadas num centro de atendimento em Santarém; José Manuel Anes, presidente do Observatório de Segurança Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) esfaqueado pela própria filha.
Embora de natureza diferente, trata-se de violência que adensa a percepção do clima em que estamos a viver. Será só perceção? E a outra violência, a que resulta da incúria ou incompetência do Estado? É ainda mais pesada e difícil de suportar e aceitar.
O relatório preliminar da Carris sobre o acidente no Elevador da Glória é arrasador. O cabo não estava certificado para utilização que envolvesse transporte de pessoas. Morreram 16 pessoas. Que empresa de manutenção é esta? Estava certificada para a função? Carlos Moedas, finalmente, decidiu não reconduzir a administração da Carris.
França está a braços com crises governamentais sucessivas, com um défice que caminha perigosamente para o insustentável. Sarkozy foi encarcerado esta terça-feira, 21. Um acontecimento sem precedentes na V República francesa.
Nas instalações da Santé vai ocupar o tempo com a leitura do Conde de Monte Cristo, que fez questão de mostrar às câmaras das televisões, para sublinhar que tal como o protagonista do livro, foi preso injustamente por um crime que não cometeu.
Uma escada, sete minutos e uma lambreta serviram para assaltar o Louvre, num pacato domingo parisiense e levar as joias de Napoleão. A França, nestes nossos dias, não há nada que não lhe aconteça.