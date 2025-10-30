​Não foi preciso nenhum Salazar

A nova novela da TVI não tem conquistado as audiências esperadas. Fica aquém da expectativa. Há uma crise nos argumentos, nas histórias das novelas? Talvez. O género está a perder adeptos? Se torturarmos os números, eles podem dizer o que queremos. Mas as audiências são como o algodão. Os canais TV de informação no cabo transmitem em simultâneo o debate entre Rui Costa e Noronha Lopes. São candidatos à Presidência da República? Não. Correm para a presidência de uma associação desportiva. Embora o associativismo, de qualquer natureza, seja uma expressão vigorosa da saúde de uma sociedade, não reflete o país. Aparentemente, o estado febril que turva a lucidez, mesmo que momentânea, apoderou-se dos Media. O assédio digital a Brigitte Macron já está em julgamento. Oito homens e duas mulheres vão a Tribunal acusados de terem publicado e partilhado mensagens nas redes sociais, construindo uma teoria não comprovada sobre o género e a sexualidade da mulher do presidente francês. As mensagens afirmavam que Brigitte se chamaria verdadeiramente Jean Michel e que não seria a mãe biológica dos filhos. O Le Monde (sábado, 25) fazia capa do tema e explicava o embuste das redes. O Le Figaro informava que os “agressores” defenderam na sala de audiências que se tratou apenas de “humor”. Foi uma “influencer” norte-americana, adepta de Trump, quem iniciou o delírio. Neste nosso tempo, é isto que estará reservado para quem detém cargos públicos e para a sua família?

A remodelação da ala Leste da Casa Branca acaba em demolição para erguer uma salão de baile, de gosto duvidoso, a avaliar pelas imagens publicadas. Trump explica que são as tecnológicas que pagam a intervenção. A Amazon, que também participa na despesa, despediu só num dia 14 mil pessoas. Umas coisas dão para as outras.

Que berraria se levantaria se Marcelo desatasse a fazer obras no palácio pagas por terceiros? Também por isso, o CTO do Governo, Manuel Dias, deveria ter suspendido, pelo menos, as ações que detém na Microsoft. Mandava a prudência que tivesse informado sobre o conflito de interesses.

O Chega votou contra o OE26 com o PC, Bloco de Esquerda e Livre. A IL também fez uma avaliação negativa da proposta do Executivo. O PS viabilizou com “abstenção exigente”, o que quer que isso queira dizer. O documento inscreve 314 milhões de euros para a Comunicação Social. Para onde vai tanto dinheiro? Boa parte, para a Lusa e RTP. O habitual, de resto. Após a aprovação do orçamento na generalidade – não foi preciso nenhum Salazar! - o primeiro-ministro dirigiu-se ao país. A RTP esteve 20 minutos a anunciar a declaração de Montenegro (20:30), que só aconteceu uma hora depois da votação da Lei da Nacionalidade. O chefe do Governo fez o que, politicamente, deve fazer: negociou à esquerda e à direita. Embora, à direita, tenha permitido o pecado original da inclusão da perda da nacionalidade. Porque é que o primeiro-ministro se dirige ao país quando não há gravidade assinalável para comunicar? Ninguém percebe.

As televisões – SIC, TVI e RTP - propuseram a oito candidatos debates entre eles. De acordo com o calendário, Seguro e Ventura abrem o cortejo. Gouveia e Melo e Marques Mendes encerram. Ficam de fora André Pestana, Joana Amaral Dias e Vitorino Silva (o Tino de Rãs), os outros candidatos. Neste período, os oito não poderão fazer debates noutros canais de televisão. Parece um excesso das televisões em sinal aberto. O acordo já suscitou uma nota da CNE: “as eleições não são um negócio”. “Cartelização”, diz o CMTV. O Barómetro Intercampus para o CM (quarta, 29) revela um “empate técnico” entre os três maiores partidos (AD: 26,3; PS: 23,9; Chega: 22,9). Dito de outra maneira: após as autárquicas, aparentemente, a notícia da morte do Chega foi visivelmente exagerada. O trabalho de campo desta sondagem foi feito antes da publicação dos cartazes, “Ciganos têm de cumprir a Lei” e “Isto não é o Bangladesh”. Ventura sobe ou desce com a polémica?