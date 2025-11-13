Novas Crónicas da Idade Mídia
O que se escreve e o que se diz nos jornais, na rádio, na televisão e nas redes sociais. E como se diz. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo são quatro jornalistas com passado, mas sempre presentes, olham para as notícias, das manchetes às mais escondidas, e refletem sobre a informação a que temos direito.
​A cereja no topo do bolo

Novas Crónicas da Idade Mídia

13 nov, 2025 • Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pêgo


A polémica entre Gouveia e Melo e a agência Lusa, as demissões na BBC no rescaldo de um discurso editado de Trump, a suspensão do julgamento de José Sócrates e as celebrações dos 50 anos das independências africanas são alguns dos temas analisados nesta edição d'As Novas crónicas da Idade Mídia.

A Lusa informou que Gouveia e Melo decidiu candidatar-se quando percebeu que Marcelo queria travá-lo.O Almirante diz que a notícia é “falsa e enferma de uma falta de rigor inaceitável”. A direção de informação da agência repudia a acusação e cita o próprio: “na política não pode valer tudo”.
Gouveia e Melo, às vezes, diz “disparates”, assegura Marques Mendes. Ficamos à espera do livro do candidato para a prova dos nove. Esperamos também que o Governo venha a público explicar o que pretende para a agência portuguesa de notícias. Começar um projeto de reestruturação pelas rescisões é um sinal muito inquietante. E virar o processo de pernas para o ar.

Gouveia e Melo acusa Lusa de fazer notícia falsa, direção da agência repudia

Presidenciais

A CNN tem vindo a testar um novo formato em que políticos são entrevistados por políticos. Também com perguntas do público. André Ventura até aproveitou para construir mais um episódio mediático. A ausência de intermediação é o contrário do jornalismo.

O programa “Panorama”, da BBC, editou um discurso de Trump e juntou “vamos caminhar até ao Capitólio…” com “…e eu estarei lá convosco. E lutamos. Lutamos com todas as nossas forças”. A edição ilegítima que junta momentos diferentes do discurso sobre temas diferentes provocou a demissão do diretor-geral e da diretora de informação da empresa pública britânica.
A BBC arrisca pagar uma pesada indemnização ao presidente americano. Mais do que a indemnização e as demissões, a manipulação é um rombo na reputação da BBC que alastra a todos os Media tradicionais. Se há uma campanha organizada, orquestrada internacionalmente, para denegrir os meios tradicionais ocidentais, o erro grosseiro da BBC é a cereja no topo do bolo.

Trump ameaça processar BBC com multa de "não menos" do que mil milhões de dólares

O Sport Lisboa e Benfica, associação de utilidade pública, no caso desportiva, adquiriu algumas frequências no país para transmitir a rádio do clube. O espectro radioelétrico é um Bem público, concessionado a operadores que cumpram determinados requisitos, designadamente o pluralismo. O que a ERC entendeu antes que a Rádio do Benfica não assegurava, decide agora que não está em causa. Está aberta a “caixa de Pandora”.

No requerimento que enviou ao Tribunal, José Sócrates pedia para acabar com o “lamentável e degradante espetáculo” de prosseguir o julgamento sem que ele pudesse escolher um novo advogado. A estratégia resultou: a juíza suspendeu o julgamento. Somados às férias judiciais, os 20 dias de suspensão vão atirar o reinício do julgamento para 2026. É inaceitável a forma como o ex-primeiro-ministro e o seu ex-advogado trataram o defensor oficioso. Não atenderam os telefonemas dele, Sócrates nem sequer abriu a carta que o dr. Manuel Ramos lhe escreveu e enviou através de um estafeta. De facto, Sócrates está coberto de razão. Tratou-se de um “espetáculo lamentável e degradante”. E humilhante para o causídico.

Operação Marquês. Julgamento suspenso até 4 de dezembro para Sócrates designar advogado

Os novos executivos autárquicos estão formados e em funções. Carlos Moedas tomou posse esta terça-feira, 11. A IL não aceitou partilhar o governo da cidade com o Chega. Em Sintra, a vereadora eleita pela IL integra o executivo do concelho com PSD e Chega, o que lhe valeu a retirada de confiança política por Mariana Leitão. Nas autarquias, há ou não linhas vermelhas? Depende.

Às 00:00 de 11 de novembro, Agostinho Neto proclamou “solenemente, perante África e o Mundo a independência de Angola”. Termina, assim, o ciclo de celebrações dos 50 anos das independências africanas. 50 anos é uma vida. Para os novos Estados um abrir e fechar de olhos. O discurso de João Lourenço, o presidente angolano, não produziu nem entusiasmo, nem reprovação. Com exceção de quem está sempre pronto para mais uma polémica.
Em Portugal, num tempo que já lá vai, Angola era um “assunto de política interna”. Hoje, criar polémicas em torno de declarações oficiais das autoridades dos dois países, mesmo em campanha eleitoral, é despropositado. Patético, mesmo.

Luanda celebra 50 anos de independência com festa, orgulho e esperança no futuro

Em suplemento ao programa, nos Grandes Enigmas, O MP mandou pagar os 335 milhões que as Finanças nunca cobraram à EDP pela venda das barragens. Os contribuintes podem contestar, depois de pagar. O ministro Sarmento acha que com a Edp é diferente?
Que raio de país é este em que os imigrantes têm de ir a Madrid para adquirirem a certificação do domínio do português para pedirem a nacionalidade?
Há uma aplicação de IA que nos põe a falar com defuntos. O Mundo enlouqueceu?
Fica uma recomendação: a série documental “O Oeste selvagem com Kevin Costner”, no canal História.

