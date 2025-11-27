Desinformação, a nova peste

António Costa, atual presidente do Conselho Europeu, informava o DN, foi escutado durante 2 anos no desempenho das funções de primeiro-ministro de Portugal. Não pode ser, exclamou o país em coro. Da Presidência da República ao Parlamento, da esquerda à direita, pediu-se um esclarecimento cabal por parte do MP. Como é possível escutar um primeiro-ministro em funções, sem autorização do Supremo? O país inteiro foi a correr ouvir os comentadores das televisões para se socorrer de alguma ajuda. Ajudaram a esclarecer o que se passou? Não, regra geral, “malharam” forte e feio no MP.

A verdade é que o que tinha sido noticiado como "escutas a António Costa" eram, afinal, escutas a cidadãos que tinham tentado falar com o ex-primeiro-ministro, o que é completamente diferente. E só uma única vez com sucesso. Dito de outra maneira: os comentadores apressaram-se a amplificar o erro do DN, colaborando na desinformação. A estratégia de desinformação russa, que não é de hoje, fez capa do Público esta terça, 24. A Rússia investe de forma robusta na produção de conteúdos falsos nas plataformas digitais, alimentando a IA de informação falsa. Trata-se de uma autêntica Central de Desinformação. Também por isso parece importante a iniciativa da UE de estabelecer uma estrutura permanente para identificar e remover conteúdos falsos. Dado o confronto digital entre as grandes potências, a que não escapam todos os países do Mundo, não deverão as democracias ocidentais repensar o conceito de censura?

O Polígrafo da SIC analisou uma fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa a beijar a mão de João Lourenço, em Luanda, à entrada do Palácio do Presidente angolano. A foto correu mundo, partilhada nas redes sociais. A imagem, manipulada, é falsa. Assim como o episódio que pretende retratar. Nunca existiu. Dada a gravidade cada vez maior da desinformação, talvez fosse aconselhável que o Polígrafo abandonasse classificações pretensamente criativas como “pimenta na língua” e se concentrasse no seu propósito. O que se disse, escreveu ou filmou, é verdadeiro ou falso? Nada mais simples. E sem equívocos. polémica em torno da celebração dos 50 anos do 25 de novembro. O início da semana foi dominado pela Rosas contra cravos, um episódio quase infantil, fica a marcar a cerimónia oficial no Parlamento . A data divide agora o que uniu no passado. Onde está a verdade da ação militar de novembro? Ninguém sabe? Alguma coisa se sabe. Sabe-se, está documentada, a tentativa de golpe de um pequeno grupo extremista das Forças Armadas que tomou a RTP e ficou isolado, depois do recuo do PCP. Conta quem viveu esse tempo de exceção. E sabe-se que em eleições sucessivas, para a Constituinte (abril.1975) e, depois, nas primeiras legislativas (abril.1976), os portugueses votaram maioritariamente por uma democracia liberal.

A caminho das presidenciais de janeiro, o debate desta terça-feira, 25, era esperado com alguma expectativa. Ventura, o “xerife da República” como lhe chamou Marques Mendes, trouxe mais do mesmo e tentou fazer a Clara de Sousa, o que tinha feito a José Alberto Carvalho, embora sem sucesso. Marques Mendes, não tão contemporizador como Seguro, manteve-se sereno perante a impetuosidade do presidente do Chega. Com Gouveia e Melo, a discussão vai, quase sempre, aterrar na competição sobre quem é o mais independente.

Com Cotrim de Figueiredo, discutiu-se até a distância que cada um tem do “avental”. O sr. Almirante informou que “nem na cozinha” o usa. As preferências pessoais dos comentadores das televisões, com uma ou outra exceção, condicionam a surpresa. E o sistema de atribuição de notas aos contendores parece cada vez mais frívolo. Sensata, a RTP desistiu da ideia criada na rádio há muitos anos pelo Prof. Marcelo Rebelo de Sousa.