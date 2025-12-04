​Sócrates não gosta de “Almirantes”, mas apoia

Marcelo foi internado no Hospital de São João, no Porto, numa emergência que se declarou em Amarante, onde se deslocou para as exéquias de António Mota. A resolução da “hérnia encarcerada” foi comunicada de forma exemplar por Maria João Batista, presidente do CA do Hospital de São João, e por Elisabete Barbosa, diretora clínica, num episódio de grande pressão mediática. Clareza na explicação, serenidade no tom.

Os cuidados dispensados ao Presidente são o retrato da excelência do SNS? Não, não se pode fazer essa leitura. As figuras do Estado dispõem de um protocolo hospitalar próprio, que funcionou na perfeição. Ainda bem. “Todas as escutas a António Costa” é o tema de capa da Sábado desta quarta-feira, 3. A revista confirma o que já se sabia, o ex-primeiro-ministro não foi escutado diretamente, foi interceptado em mais de 50 comunicações, sendo 2 consideradas “relevantes” para a investigação da Influencer.

O Supremo mandou destruir as gravações porque considera as transcrições como “meros contatos institucionais entre dois membros do governo”. No caso, António Costa e Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente.

O Procurador, João Paulo Centeno, determinou que as gravações ficassem “guardadas no cofre” do DCIAP. Não é a primeira vez que há diferenças de opinião entre os Procuradores e os juízes do Supremo. Mas antes desta discussão, o que é preciso identificar é quem promoveu a fuga de informação? Os jornalistas não têm por hábito assaltar instituições.

De acordo com a última vaga da APTC sobre a circulação de jornais, os números confirmam a tendência de queda que começou a desenhar-se há algum tempo. A progressão do digital coloca o Expresso e o Público em valores equilibrados, considerando a soma da venda em banca com as assinaturas, mas verifica-se um recuo acentuado de outras publicações que não compensam com o digital. A contrário de alguma imprensa regional, com marcas expressivas dado o âmbito das publicações.

Há títulos regionais com números muito superiores ao DN, jornal nacional, que vende pouco mais de 800 exemplares. De resto, a Global Media, que detém o JN e TSF, continua numa situação muito difícil com dívidas acumuladas a fornecedores e trabalhadores. Confirma-se o acordo da Impresa com a MFE (Media for Europe), que toma 32,9% da dona da SIC e do Expresso. Esperam-se ainda pareceres dos reguladores, mas a menos que apareçam surpresas de última hora por parte de pequenos investidores, o negócio será concluído como está desenhado. A sondagem do ISCTE para o Expresso e a SIC deixa tudo empatado, com diferenças dentro da margem de erro. Ventura e Gouveia e Melo (18%); Marques Mendes (16%); Seguro tem um fosso para vencer (10%). Cotrim de Figueiredo a grande distância (3%), à frente de António Filipe (2%) e Catarina Martins (1%). Numa segunda volta, Ventura perde sempre. O Almirante ganha sempre.

Cotrim ficou muito agastado com o resultado desta sondagem e disparou contra o Expresso e o ISCTE. A Universidade e o jornal juntaram-se para tramar o ex-presidente da IL? Qual é a arrelia de Cotrim? Muito irritado ficou Gouveia e Melo, no debate da TVI, com a pergunta sobre o declarado apoio de Sócrates. E mais irritado teria ficado se José Alberto Carvalho o tivesse inquirido sobre a demissão de Afonso Camões de mandatário do Almirante em Castelo Branco. Que impacto terão na candidatura de Gouveia e Melo o apoio público do antigo primeiro-ministro e a demissão de um antigo “general prussiano” de Sócrates?