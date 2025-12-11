O país pasmou

A VASP, detentora do monopólio da distribuição da imprensa em papel, prevê deixar de entregar jornais em Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança. São oito regiões do país que ficam ainda mais desiguais. A contrário do que o ministro Leitão Amaro afirmou, o problema não é dos privados. O problema é da democracia que se vê amputada de um direito, com graves danos para a coesão nacional. A crónica de Pedro Norton (Público, terça-feira, 9) é um retrato vibrante do que está em causa. A Netflix quer comprar a Warner Brothers por mais de 70 mil milhões de dólares. A Paramount, que pretende ficar com a tutela da CNN, reagiu com uma proposta mais generosa: 93 mil milhões. A velocidade com que a Netflix, inicialmente um “clube de vídeo”, atingiu uma posição determinante no negócio do streaming expressa de forma eloquente o nosso tempo. Trata-se de um objetivo estratégico de concentração nesta área de negócio que poderá comprometer determinar um alinhamento do padrão dos conteúdos, comprometendo a diversidade.

A economia do ano, distinção do The Economist, vive, esta quinta-feira, 11, uma greve geral convocada pelas duas centrais sindicais.

O Sindicato dos Jornalistas aderiu à paralisação, num gesto de simbolismo político. A cobertura jornalística da greve não sofrerá qualquer restrição. Nunca aconteceu, não se verificará agora. Alguém imagina rádios, jornais e televisões a ignorarem a paralisação? De acordo com o Barómetro DN/Aximage, mais de metade dos portugueses (61%) é a favor da greve desta quinta-feira, convocada pela UGT e CGTP. O Governo desvaloriza a iniciativa, considerando-a politicamente instrumentalizada. Do mesmo modo, não pode ser levada à letra a distinção do The Economist, cujos índices para o ranking são macro económicos, com pouco ou nenhum impacto na vida das populações.

Na maratona de debates a caminho de Belém, tem havido algumas revelações interessantes.

Gouveia e Melo anunciou, no confronto com Seguro, que representa o PS. O país, pasmou. Então o Almirante que afirmou em todas as oportunidades ser melhor do que os outros para a função justamente porque não se apresenta “aprisionado” por nenhum partido, afinal representa o PS? E que clamou contra a existência de uma “democracia tribal” no aparelho administrativo do Estado, agora veste a camisola de uma das tribos que denunciou? No debate com Cotrim de Figueiredo, até se entretiveram os dois a medir o tamanho da independência de cada um.

No confronto com Marques Mendes, o ex-presidente da IL teve uma noite difícil por causa da entrevista em que afirmou que foi pressionado para desistir a favor do candidato social-democrata. Cotrim não conseguiu sustentar o que havia dito ao Expresso, e não conseguiu recuperar a iniciativa durante o debate. Foi atropelado por Marques Mendes. No encontro de Seguro com Mendes, os dois exibiram gravatas da mesma cor. Ambas azuis. Seguro, um azul mais desmaiado; Mendes uma tonalidade um pouco mais carregada. Quem gere as campanhas dos candidatos, não acautela estes pormenores? A longa maratona de 28 debates excluiu alguns candidatos, como Manuel João Vieira ou Joana Amaral Dias, com que critério? Alguns dos 8 candidatos contemplados pelas televisões, só agora validaram as candidaturas no TC. O critério foram as máquinas partidárias capazes de recolher as assinaturas suficientes para concorrer? Mas a eleição não é unipessoal? Tratou-se de um “presente de Natal” antecipado?

Para descanso dos espíritos mais inquietos, a RTP já anunciou um debate com todos os candidatos validados pelo TC. Até admite, fazê-lo em duas “eliminatórias”. Duas notas finais: uma triste, muito triste, o desaparecimento de Clara Pinto Correia. Fez capa do Público esta quarta-feira, 10. Uma vida dedicada primeiro ao jornalismo; depois, à ciência (biologia) e à literatura, com uma estreia retumbante, “Adeus Princesa”; outra luminosa, o discurso da filha de Corina Machado na outorga do Prémio Nobel da Paz com que a Academia Sueca distinguiu a oposicionista venezuelana.