​Do que estamos à espera?

18 dez, 2025
Os números da greve geral não batem certo. Nunca batem. Para Leitão Amaro praticamente ninguém fez greve (0 a 10%); para os sindicatos foi a maior paralisação de sempre. A cobertura dos Media, designadamente das televisões, foi exaustiva, regra geral equilibrada.
Em frente à AR, meia dúzia de arruaceiros na presença da centena de pessoas que restou da manifestação incendiou caixotes do lixo e arremessaram garrafas. Mesmo percebendo que se tratava de uma arruaça, as televisões mantiveram os "diretos". Neste mercado altamente competitivo, todos sabemos, onde vai um vão todos. Mas talvez seja o momento de começar a apertar o critério editorial. Quem tiver a sensatez de se excluir deste processo de instrumentalização das emissões em direto, pode não ganhar audiências, mas ganhará credibilidade. Do que é que estamos à espera?
Governo vs. sindicatos
Apesar de não dar números gerais, o Governo desval(...)
Nos últimos dias, a comunicação do Governo tem vivido momentos menos felizes, para dizer o mínimo. Primeiro foi Leitão Amaro com a projeção da adesão à greve; agora o ministro da Educação veio dizer o que não pretendia dizer. Fernando Alexandre, um dos melhores ministros do Governo, informou que as residências universitárias se degradam porque são frequentadas apenas por bolseiros, o que não aconteceria se albergassem estudantes de proveniências financeiramente mais nutridas. Levantou-se um clamor nacional, uma berrata monumental, porque o ministro não gosta de pobres. Do que o ministro disse, pode concluir-se com seriedade que ele não gosta de pobres? Não, claro que não. O que o titular quis dizer com o que disse, veio explicar mais tarde, é que instalações e equipamentos teriam uma manutenção mais cuidada se fossem transversais à origem dos estudantes. Se as residências continuarem, como querem os Reitores, só para bolseiros, podem deixar-se degradar? Nem na emenda, o gabinete do ministro acertou.
Ensino Superior
Fernando Alexandre rejeita ter afirmado que os alu(...)
A sondagem da Universidade Católica para o RTP/A1/Público dá Ventura em primeiro lugar (22%), à frente de Marques Mendes (20%), Gouveia e Melo (18%), Seguro (16%) e Cotrim de Figueiredo (14%). Marques Mendes vence qualquer adversário na segunda volta; Ventura é derrotado por todos.
O debate da RTP (segunda, 15) confirmou a perda de gás do Almirante? Embora com alguma evolução, percebe-se que Gouveia e Melo, homem de águas profundas, navega com dificuldade no mar encapelado do confronto de ideias. “Vêm aí tempos difíceis”, diz o candidato “das duas pernas”. Ventura, o seu oponente da RTP, foi estranhamente macio, para dizer o mínimo.
Perder para o Almirante, na segunda volta, é politicamente menos grave para o chefe do Chega do que ser derrotado por Mendes, Seguro ou Cotrim de Figueiredo? Parece uma evidência. De resto, a campanha desencadeada contra o candidato Marques Mendes parece generalizar o temor, aparentemente induzido pelas sondagens mais recentes, de que o social-democrata, uma vez na segunda volta, terá fortíssimas possibilidades de vencer a eleição.
Música
"Não compactuamos com a violação dos Direitos Huma(...)
O Benfica lançou a rádio oficial do clube quinta-feira passada, 11, às 19:04, horário que reproduz o ano da fundação da coletividade. Com uma equipa de mais de 20 pessoas, a rádio é ainda só digital. No FM - com frequências já contratadas - vai ter de esperar pela autorização. O FC Porto, passa a ter um canal de televisão próprio, o ex-Porto Canal. O Dragão que vivia só cauda de fora, apresenta-se agora de corpo inteiro. E já tem aprovação do Regulador. Perceberam-se as razões e os objetivos do arranque do canal Conta Lá nas autárquicas. Não se percebeu porque é que saiu do ar. Regressa agora. Os diretores de jornais escreveram ao Governo por causa da distribuição. É um facto inédito que demonstra união e comunhão de objetivos, sem dissidências sobre a importância do que está em causa. Talvez a carta pudesse ter apresentado algumas propostas de solução para o problema. A associação de municípios apelou também ao executivo para impedir a paragem da distribuição. Será que o governo, à semelhança do PGR, também prepara um “presente de Natal”?